Perotti: "Vamos a seguir siendo muy exigentes con el cumplimiento de la cuarentena"

En el marco de la conferencia de prensa de este viernes por la tarde, el gobernador de Santa Fe indicó: "Denuncias por incumplimiento ya hubo más de 1152 en total, y en particular en el día de hoy se han dado 27 detenciones en toda la provincia, con 29 intervenciones del Ministerio Público de la Acusación".

"Debe mejorarse el funcionamiento de todos, de cada uno de los ciudadanos, debemos mejorar algunas instancias de conducta que parece no terminar de entenderse frente a los hechos que se dieron en distintos lugares de la provincia", remarcó el mandatario, y agregó: "La institución policial tiene una instancia primaria que es cuidar a todos, frente a cualquier instancia delictiva, y adicionalmente está teniendo una tarea de fuerte cumplimiento de este decreto, coordinando esfuerzos con las instancia locales".

"Creemos que la información que existe está llegando a cada uno, no se puede alegar desconocimiento de la información y la actitud de cada uno es mayoritariamente de alta colaboración y solidaridad, por lo cual tenemos que corregir algunas actitudes que poco colaboran en el resguardo de la salud pública", puntualizó Perotti.

"Siempre la prioridad es la vida. Nuestra prioridad es la prevención y el resguardo de la vida de los santafesinos".

En este sentido, el gobernador recalcó: "Creemos que podemos hacer más, vamos a seguir siendo muy rigurosos con las detenciones, muy exigentes con el cumplimiento de la cuarentena", y recordó que estos decretos "no son una solicitud, son una obligación".

MEDIDAS PARA EL SECTOR DE SALUD

"Estamos estableciendo una bonificación por emergencia, todos somos conscientes de que quisiéramos que la emergencia termine pronto, pero las circunstancias que son de público conocimiento, en países que están atravesando por la misma situación, hablan a las claras de que no es inmediata ni terminan el 31 de marzo, por lo cual haremos todos los esfuerzos para que este sector siga teniendo esta bonificación, mientras dure la emergencia en la provincia", remarcó el gobernador de Santa Fe.

"Todo lo que nos permita garantizar estos recursos dependerá de nuestra buena administración, y ojalá, del acompañamiento la semana próxima, de la legislatura" al proyecto de Ley de Necesidad Pública.

ACTUACIÓN DE LA POLICÍA PROVINCIAL

En este marco, el Jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, destacó el trabajo policial en relación al cumplimiento del aislamiento social decretado en el país y en toda la provincia; también detalló algunos incumplimientos que se han registrado: "En estas intervenciones realizadas por la Policía observamos una gran desaprensión por parte del público, hemos notificado a talleres y fábricas de insumos no importantes, tuvimos que notificar a algunos Municipios para que no abrieran boliches, las plazas son muy lindas pero no es el momento, ni de tener perfumerías abiertas o negocios de venta de teléfonos celulares. Cosas que lamentablemente la Policía está constatando", describió Sarnaglia, y agregó: "Una toma de conciencia es lo que necesitamos. Hemos desplegado a la Policía hasta en el último paraje, y todo ese esfuerzo necesita la cooperación del público".

CASOS EN SANTA FE

Por su parte, el ministro de Salud, Carlos Parola, informó que, en la tarde de este viernes "aumentamos en 10 los casos sospechosos, de los que no tenemos aún la respuestas". Vale mencionar que, con esta información, en Santa Fe hay 43 casos en estudio.