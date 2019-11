Diputados del PJ piden a Lifchitz no enviar pliegos para cargos en ENRESS y Defensoría del Pueblo

Los diputados y las diputadas que conforman el interbloque del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, en unanimidad, le piden al gobernador Miguel Lifschitz que se abstenga de enviar los pliegos para ocupar los cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios.

En este marco los legisladores “definimos como un despropósito que, faltando 40 días para que culmine su mandato, Lifschizt designe personal en estas áreas, cuando la lógica indica que debiera ser potestad del gobernador electo, Omar Perotti”, señalaron los legisladores en un comunicado

Asimismo agregaron: “Vemos con profunda preocupación algunas actitudes del gobernador saliente, que atentan contra la tan declamada calidad institucional de la provincia. No sólo se trata de designaciones sobre el final de su mandato, que parecen apuntar más a utilizar la estructura del Estado para ubicar allí a actuales o ex funcionarios cercanos a la actual gestión, sino también, por ejemplo, a promesas incumplidas, como no permitir que el presupuesto 2020 sea confeccionado por quien lo ejecutará, y no por quien transita sus últimas semanas al frente de la provincia”

Por último los diputados del PJ concluyeron: "Queda cada vez más claro que, mientras en sus declaraciones periodísticas el gobernador saliente se comprometió a una transición ordenada, a brindar información clara sobre la situación económica real de la provincia y no tomar determinaciones que afecten la gestión de Perotti, en la práctica está haciendo todo lo contrario. El intento por designar funcionarios y enviar el presupuesto 2020 a poco más de un mes de terminar su gestión son una muestra de ello”