La resiliencia del mercado de trigo



El trigo es uno de los cereales más importantes para la alimentación humana. Cada año se exporta aproximadamente un cuarto de la producción mundial hacia países que no pueden autoabastecerse total o parcialmente. Existe una gran cantidad de paises exportadores de trigo, lo que convierte a este en el mercado de granos más atomizado. Sin embargo, muchos de estos países atraviesan graves problemas geopolíticos y climáticos para la campaña 2026/2027. Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿cuán resiliente es el mercado de trigo frente a shocks que afectan la oferta?

Exportadores de trigo bajo incertidumbre

Entre Rusia, Ucrania y países de la Unión Europea exportan más del 40 % del trigo comercializado en el mundo. Para la presente campaña 2026/27, la proyección de exportaciones de este grupo de países alcanza 91 millones de toneladas.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de USDA

El conflicto en la zona del Mar Negro, con ataques a buques graneleros y zonas portuarias de Rusia y Ucrania, está complicando el escenario exportador de estos dos grandes proveedores mundiales de trigo. Por otro lado, la Unión Europea ha sufrido fuertes olas de calor durante la última etapa de formación del cultivo, mientras que Estados Unidos viene recortando su proyección de cosecha debido a problemas climáticos. Todo ello podría afectar el volumen de trigo disponible en la campaña 2026/27.

La amenaza para este año es que una proporción del trigo proveniente de estos orígenes no pueda ser exportado, sea por problemas de abastecimiento y logística asociado al conflicto bélico en la zona del Mar Negro, o por recortes de cosecha en la Unión Europea y/o Estados Unidos.

Cuestión de stock

Ante esta situación es importante conocer la proyección de stocks finales para la campaña 2026/27, tanto de los principales exportadores como de posibles orígenes alternativos, dado que una eventual reducción de la oferta de los países en riesgo podría trasladar la demanda internacional hacia otros proveedores y reducir sus stocks.

El stock final mundial de trigo 26/27 se proyecta en 273 millones de toneladas. La mayor proporción de este volumen se encuentra en países consumidores e importadores, mientras que el stock en los países exportadores sería inferior a 62 millones de toneladas. De este último volumen, solo 29 millones de toneladas se encuentran en países con bajo riesgo de recorte de exportaciones, como Canadá, Argentina, Australia y Estados Unidos, que ya tiene incorporados en sus proyecciones los recortes productivos. Este volumen representa apenas 11 % del stock final mundial.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA.

Para dimensionar el riesgo, puede señalarse que los países de los que se proyectan exportaciones por 91 millones de toneladas podrían sufrir recortes de magnitud aún incierta, mientras que el stock final de los orígenes alternativos asciende a solo 29 millones de toneladas, equivalente a apenas 32 % del volumen exportado por Rusia, Ucrania y la Unión Europea. Esto muestra que existen limitaciones globales para redistribuir la demanda internacional de trigo.

Destinos y costos de logística

Los principales destinos del trigo exportado por Rusia, Ucrania y la Unión Europea son países del norte de África, Nigeria, Medio Oriente, sudeste de Asia, Bangladesh y China, que concentran aproximadamente 48 % de las importaciones mundiales de trigo. El volumen total de compras proyectado para estos destinos en la campaña 26/27 es de aproximadamente 100 millones de toneladas, aunque no todo proviene actualmente de las zonas consideradas de riesgo.

En el planisferio puede observarse la cercanía de estos grandes importadores de trigo respecto de los grandes exportadores de Europa y del Mar Negro. En condiciones normales, esta proximidad se traduce en menores costos de transporte marítimo. Un ejemplo es el costo de flete marítimo desde Rusia a Arabia Saudita, de U$S 24/TN, comparado con orígenes como Argentina o Estados Unidos, que resulta entre 80% y 100 % más caro. Otro caso es el flete desde Ucrania a Turquía de U$S 12/TN, más de 160 % inferior a U$S 31,5/TN desde Argentina.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA.

La facilidad de salida de granos hacia mar abierto desde países como Australia, Argentina, Estados Unidos y Canadá, ofrece competitividad logística hacia muchos destinos alejados en kilómetros, pero accesibles por vía marítima. Un ejemplo son los costos de flete desde Canadá a Indonesia, desde Estados Unidos a Vietnam o desde Argentina a España, que resultan inferiores a los de embarques provenientes del Mar Negro. Estos últimos deben atravesar estrechos que encarecen el transporte y, en los últimos meses, se han visto además afectados por mayores primas de riesgo marítimo ante posibles ataques.

Conclusiones:

Desde el punto de vista logístico, puede decirse que el mercado exportador de trigo presenta cierta resiliencia a partir de la existencia de orígenes alternativos, aunque en algunos casos esto implique afrontar mayores costos de fletes marítimos. Sin embargo, la disponibilidad de trigo en los países exportadores que podrían suplir potenciales recortes de volumen desde orígenes en conflicto, zona de Mar Negro, o con fallas de cosecha, Unión Europea, muestra un acotado margen de maniobra por el bajo volumen de stocks disponible.

Puede decirse que el mercado de trigo, a pesar de ser el más atomizado de los principales mercados de granos, presenta una resiliencia limitada ante un cambio en el esquema de exportaciones. Esta vulnerabilidad se está reflejando en los precios, en la medida en que el contexto global continúa mostrando amenazas para proveedores e importadores de trigo.

Los precios del trigo en el mercado local toman las subas internacionales, con excelentes valores tanto para el saldo de trigo viejo como para la futura cosecha 26/27. Dada la incertidumbre de este mercado, resulta importante ajustar la planificación comercial, anticipando ventas con pisos de precios atractivos para una proporción de la 26/27, y mantener abierta la posibilidad de capturar eventuales subas con el resto de la cosecha.

Dejar toda la producción sin precio implica asumir el riesgo de que los conflictos se resuelvan y/o que aparezca un volumen de trigo superior al proyectado, escenario que podría generar una corrección significativa de los precios actualmente ofrecidos en el mercado.

Por Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios