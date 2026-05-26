Privatización de rutas: nuevos peajes impactarían en la región



El Gobierno nacional puso en marcha la cuarta y última ronda de licitaciones para la privatización de rutas nacionales, un proceso que despertó el interés de 20 empresas constructoras y que tendrá un impacto directo en la circulación y la economía de nuestra región.

El proyecto, enmarcado en la Red Federal de Concesiones, abarca 3.920 kilómetros distribuidos en diez provincias. Sin embargo, el foco local está puesto en el denominado "Tramo Centro", que incluye 682 kilómetros correspondientes a las rutas nacionales 9, 19 y 34.

Nuevas estaciones y el impacto local

Actualmente, los conductores que transitan por estos corredores se encuentran con peajes en Carcarañá y James Craik. No obstante, los pliegos de la nueva concesión prevén la instalación de tres cabinas adicionales ubicadas estratégicamente en Totoras, Leones y San Francisco.

Esta medida afectará de manera directa a los vecinos, productores y transportistas de nuestra región que utilizan estas vías como conexión fundamental hacia Rosario y la provincia de Córdoba. Con el desembarco de la nueva concesionaria privada, quienes circulen por la zona deberán afrontar este nuevo costo operativo y de traslado.

Esquema de tarifas tope

El sistema de licitación exige a las empresas presentar antecedentes técnicos y, en una segunda instancia, cotizar el valor del peaje. Según lo estipulado oficialmente en los pliegos, la tarifa tope fijada para la categoría de automóviles es de $3.200 en cada una de las nuevas estaciones de cobro correspondientes al Tramo Centro.