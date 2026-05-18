

En las últimas horas, la ciudad de Las Parejas fue escenario de dos procedimientos policiales que culminaron con el secuestro de dos motocicletas marca Honda Wave y el traslado de tres personas a sede policial. Ambos vehículos presentaban graves irregularidades legales, incluyendo un pedido de captura activo y adulteración de piezas.

Persecución y moto robada

El primer hecho ocurrió durante la noche del domingo en la zona de la calle 28 al 1500. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras recibir alertas ciudadanas sobre un vehículo circulando a alta velocidad. Al llegar e intentar identificar a los ocupantes, uno de ellos emprendió una huida a pie, pero fue rápidamente interceptado por los agentes.

Los involucrados resultaron ser dos jóvenes de 15 y 18 años. Al verificar los datos estructurales del motovehículo en el sistema provincial, los efectivos confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo por robo desde enero de este mismo año. El caso y las actuaciones fueron derivados a la Unidad Fiscal (UFI) de Cañada de Gómez.

Control vehicular y chasis adulterado

El segundo operativo tuvo lugar al mediodía del lunes, en pleno centro de la ciudad, sobre Avenida 13 entre las calles 16 y 18. Durante un control de tránsito de rutina, los uniformados detuvieron la marcha de una mujer de 22 años que conducía una Honda Wave de color rojo.

Si bien la numeración del motor no arrojó impedimentos legales al ser consultada con el 911, los agentes detectaron alteraciones evidentes en los guarismos del chasis. Ante esta situación, el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Baños, dispuso que el rodado quede incautado y se le forme una causa a la conductora por el delito de adulteración de guarismos de objeto registrado, permitiéndole recuperar su estado de libertad tras constatar su domicilio.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

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