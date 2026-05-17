Un operativo originado por una denuncia de abigeato en la localidad santafesina de Serodino derivó en el secuestro de estupefacientes a gran escala. Efectivos policiales hallaron 109,13 kilos de marihuana ocultos en un comercio y detuvieron a un hombre de 32 años.



El procedimiento inicial estuvo a cargo de la Guardia Rural “Los Pumas” junto a personal de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal). El objetivo era inspeccionar una carnicería por la presunta faena clandestina de dos vacunos. Durante este control, los agentes decomisaron más de 500 kilos de carne bovina, porcina y embutidos en situación irregular, además de una carabina calibre .22.

De la faena clandestina al narcotráfico

Al inspeccionar los equipos de refrigeración del local, el personal policial detectó dentro de un freezer 181 paquetes rectangulares envueltos con cinta de embalar. Ante la presunción de un delito federal, intervino la División Microtráfico del Distrito San Lorenzo de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pruebas de campo y confirmó que se trataba de marihuana.

El hallazgo fue notificado a la Justicia Federal, bajo la intervención de los fiscales Matías Mené, Federico Reynares Solari y Rodrigo Romero. Las autoridades ordenaron la detención del principal sospechoso, identificado como Adrián Gustavo G.

Allanamientos y elementos incautados

Con la causa recaratulada, la PDI ejecutó tres allanamientos en domicilios ubicados en las calles Las Heras, Perú y Florida, todos dentro del departamento Iriondo.

Como resultado de estas medidas judiciales, se secuestraron más elementos vinculados a la venta de drogas: un ladrillo adicional de marihuana, plantas de cannabis en secado, cogollos y dosis de cocaína. Además, los efectivos incautaron balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes, cámaras de seguridad, cuatro teléfonos celulares y más de 66.000 pesos en efectivo.

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