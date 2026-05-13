Verdecchia asistió a inauguración del nuevo anexo del Jardín 123 en el oeste de Las Parejas



El senador provincial Pablo Verdecchia acompañó la inauguración de un anexo del Jardín N° 123 “Edgardo Blas Longo” en la ciudad de Las Parejas, una respuesta concreta a la creciente demanda educativa del sector oeste de la localidad. El crecimiento urbano de esa zona venía generando la necesidad de completar la oferta educativa pública obligatoria, ya que el barrio contaba con escuela primaria y secundaria, pero todavía no tenía jardín de infantes cercano para las familias del sector.

El nuevo anexo comenzará a funcionar en la Escuela N° 1404 y permitirá que 15 niños puedan iniciar allí su trayectoria educativa. La iniciativa fue impulsada a partir de un trabajo conjunto entre el senador Verdecchia, la delegada regional de Educación Marisa Príncipe y el Ministerio de Educación provincial, luego de detectar esta necesidad como una prioridad para el crecimiento educativo de la ciudad.

La apertura del nuevo espacio representa un paso importante para fortalecer la educación pública en una de las zonas de mayor expansión de Las Parejas, acercando el nivel inicial a más familias y consolidando una planificación educativa vinculada al desarrollo de la ciudad. Desde el trabajo territorial y la articulación con las instituciones, la propuesta busca seguir ampliando oportunidades y garantizando mayor accesibilidad educativa desde los primeros años.