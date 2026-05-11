Detienen a un hombre que incumplió la prohibición de ingreso a Las Rosas

Durante un operativo de control rutinario realizado este domingo, personal del Comando Radioeléctrico (U.R. III) aprehendió a un individuo que circulaba por la ciudad pese a contar con una restricción de acceso vigente.
Policiales11 de mayo de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

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El procedimiento de identificación de personas se llevó a cabo en calle Chacabuco, entre General López y Caseros. En ese sector, los efectivos policiales interceptaron a un hombre y al verificar sus datos, las autoridades constataron que el masculino tiene el ingreso prohibido a la ciudad de Las Rosas. Frente a esta situación, se procedió a su inmediata aprehensión en la vía pública y a su posterior traslado a la Jefatura local para continuar con las actuaciones legales y protocolares correspondientes.

El accionar policial estuvo supervisado por la Inspectora María José Ceballos, y contó con la intervención de los suboficiales Bossa, Zerda y Alvarez a bordo de la unidad móvil N° 12126.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

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