Detienen a un hombre que incumplió la prohibición de ingreso a Las Rosas

Detienen a dos mujeres por extorsión en El Trébol
Las Rosas DigitalPoliciales30 de abril de 2026
Tras una investigación policial, las sospechosas fueron capturadas durante un operativo de entrega controlada en la vía pública.
El procedimiento de identificación de personas se llevó a cabo en calle Chacabuco, entre General López y Caseros. En ese sector, los efectivos policiales interceptaron a un hombre y al verificar sus datos, las autoridades constataron que el masculino tiene el ingreso prohibido a la ciudad de Las Rosas. Frente a esta situación, se procedió a su inmediata aprehensión en la vía pública y a su posterior traslado a la Jefatura local para continuar con las actuaciones legales y protocolares correspondientes.
El accionar policial estuvo supervisado por la Inspectora María José Ceballos, y contó con la intervención de los suboficiales Bossa, Zerda y Alvarez a bordo de la unidad móvil N° 12126.
Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)