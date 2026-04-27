Santa Fe lanza app contra apuestas ilegales en menores

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este lunes la aplicación gratuita "Stop Apuestas", diseñada para prevenir el acceso de niños y adolescentes a plataformas de juego ilegal, contenidos no seguros y entornos que promuevan la violencia. El anuncio oficial tuvo lugar este mediodía en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Cambio de paradigma: el modelo de lista blanca

Impulsada por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STG) y Lotería de Santa Fe, la herramienta propone un enfoque preventivo. A diferencia del control parental tradicional, que reacciona bloqueando miles de sitios de riesgo a medida que aparecen, este nuevo sistema utiliza una lógica de "lista blanca". Esto significa que el dispositivo del menor solo permite el acceso a plataformas previamente autorizadas.

El Estado provincial incluyó una base inicial precargada con más de 400 sitios web y 200 aplicaciones de carácter educativo y de entretenimiento seguro. Sin embargo, los tutores legales tienen total libertad para personalizar esta selección según los criterios y valores de cada familia.

Dos aplicaciones para un entorno seguro

La iniciativa, ya disponible para los sistemas operativos iOS y Android, funciona mediante la sincronización de dos plataformas complementarias. La aplicación destinada a los mayores permite configurar perfiles, gestionar permisos y recibir notificaciones detalladas sobre la actividad digital. Por su parte, la versión instalada en el equipo del menor bloquea navegadores externos y crea un ecosistema de navegación VPN cerrado y monitoreado.

Además, el sistema incorpora una instancia de interacción directa. Si un usuario menor intenta ingresar a un contenido web que no está habilitado, el sistema genera un bloqueo y le permite enviar una solicitud a través de la interfaz. El adulto a cargo decide si aprueba o rechaza el acceso en tiempo real, un mecanismo que busca fomentar el acompañamiento y la educación digital en el hogar.

#SantaFe #StopApuestas #ControlParental #ApuestasIlegales #ProteccionInfantil