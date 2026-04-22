Robo en comercio de Las Rosas

Un importante robo se registró en esta semana, por la noche, en un comercio ubicado en la intersección de las calles Guillermo Benitz y Buenos Aires, en la ciudad de Las Rosas. Delincuentes forzaron una abertura del local y sustrajeron dinero, equipamiento de valor y una cantidad considerable de mercadería.

El descubrimiento del atraco

El hecho fue denunciado en la Comisaría Primera de la Unidad Regional III por el propietario del comercio, quién relató a las autoridades policiales que al llegar a su lugar de trabajo alrededor de las ocho de la mañana, notó que una de las ventanas exteriores se encontraba abierta.

Al ingresar al establecimiento, el dueño constató de inmediato el faltante de una caja de color rosa y herramientas fundamentales para la labor comercial (una notebook y una impresora multifunción marca HP, una máquina contadora de billetes DASA y una sierra eléctrica de mano).

A este recuento se sumó el robo de una gran cantidad de mercadería. que no pudo precisar con exactitud en un primer momento.

Investigación en curso

De acuerdo con los datos brindados en la denuncia, el comercio había cerrado sus puertas a las ocho de la noche anterior, quedando un margen de doce horas en el que los individuos pudieron actuar. Actualmente, las diligencias del caso quedaron a cargo de la Fiscalía de Cañada de Gómez, que instruye las primeras medidas investigativas y peritajes para dar con los responsables del hecho.

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)