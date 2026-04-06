Newell's Old Boys (de Rosario) derrotó 3 a 1 a Central Córdoba este domingo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura. Franco García, Oscar Salomón y Francisco Scarpeccio anotaron para el conjunto rosarino, mientras que Diego Barrera descontó para los locales.

La victoria resulta fundamental para el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka, que venía de atravesar momentos de irregularidad deportiva y necesitaba sumar de a tres puntos para escalar posiciones y alejarse de la zona baja en la lucha por mantener la categoría.

Actuaciones destacadas y desarrollo del partido

El encuentro mostró una versión sólida del equipo rosariono. La apertura del marcador llegó a los 10 minutos de la primera etapa a través de Franco García, tras una asistencia del defensor Saúl Salcedo. Antes de finalizar el primer tiempo, a los 40 minutos, Oscar Salomón amplió la ventaja.

Pese al descuento de Central Córdoba en el complemento, el desarrollo del juego se mantuvo bajo control para la visita, que aprovechó los espacios de contragolpe. Finalmente, el juvenil Francisco Scarpeccio selló el resultado definitivo en tiempo de adición, asegurando la victoria.

El regreso al arco de Josué Reinatti

Una de las principales novedades del encuentro fue la titularidad del rosense Josué Reinatti en el arco rojinegro. El guardameta reemplazó a Williams Barlasina y tuvo intervenciones determinantes para sostener la ventaja en los momentos de mayor presión del equipo local.

Tras finalizar el compromiso, el arquero destacó frente a la prensa que el resultado representa un alivio necesario para el plantel. Asimismo, valoró la competencia interna por el puesto y la capacidad del grupo para llevarse los tres puntos hacia Rosario.

Fuente y foto: Renacer Regional Multimedios