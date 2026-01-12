Vuelco fatal en autopista Rosario-Córdoba: un fallecido

Despiste en la Ruta 9: dos mujeres heridas tras perder el control de su vehículo
El siniestro ocurrió a primera mañana de este domingo en cercanías a la ciudad de Armstrong. Las accidentadas fueron trasladadas al SAMCo de dicha ciudad.
Un hombre de 41 años oriundo de Casilda perdió la vida tras despistar y volcar su vehículo a la altura de San Jerónimo Sud el domingo por la noche.Bomberos12 de enero de 2026Las Rosas Digital
Un hombre de 41 años falleció este domingo por la noche tras protagonizar un siniestro vial en la autopista Rosario-Córdoba. El trágico hecho ocurrió a la altura del kilómetro 326, en jurisdicción de San Jerónimo Sud, cuando el conductor perdió el control de su automóvil, cruzó de carril y terminó volcado en la mano contraria sobre la calzada opuesta.
El incidente se registró aproximadamente a las 21:30 horas. Según el reporte oficial de la Unidad Regional XVII, el vehículo involucrado, un Chevrolet Vectra, circulaba con sentido hacia la ciudad de Córdoba. Por motivos que todavía son materia de investigación, el rodado se despistó, atravesó el cantero central de la autopista y quedó volcado sobre el sentido contrario de circulación. El fuerte impacto generó la muerte instantánea del único ocupante del vehículo.
Personal de la Comisaría 8ª arribó al lugar y constató que el conductor, identificado como Cristian A., oriundo de la ciudad de Casilda, se encontraba sin vida. Las primeras pericias médicas en el sitio confirmaron que el deceso se produjo de manera inmediata producto de la violencia del impacto.
Respecto a las causas del siniestro, las autoridades indicaron que, según los indicios recolectados en la escena, "no hubo intervención de terceros vehículos en el siniestro", lo cual fue ratificado por fuente policial.
Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la jurisdicción local para determinar los factores que desencadenaron el despiste.
Fuente: Rosario3
