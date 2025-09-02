Compradores internacionales visitaron el departamento Belgrano

Este martes el Senador Pablo Verdecchia recibió en nuestro depto a compradores internacionales para mostrar desde adentro la industria del departamento Belgrano, en el marco del Business Forum, un evento organizado por el Gobierno Provincial para promover la industria santafesina.

La recorrida abarcó el Centro Tecnológico CIDETER, la empresa Apache, donde pudieron conocer la planta, los talleres metalúrgicos de Crucianelli y la empresa Fadesi Silos SRL.

“Es muy importante para nosotros dar a conocer nuestro potencial desde adentro, Belgrano es el corazón productivo de la provincia, y con orgullo queremos llevar la visión de nuestra región al mundo” dijo el Senador Verdecchia.

Esta jornada forma parte del cronograma de actividades del Business Forum, en esta instancia, compradores internacionales interesados en las industrias locales, recorren y conocen los mecanismos de producción con intención de generar lazos comerciales.