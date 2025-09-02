Compradores internacionales visitaron el departamento Belgrano

Fuerte temporal de lluvia afectó la región. Ruta Nacional 9 ha sido cortada
Las precipitaciones superaron los pronósticos en el departamento Belgrano. Cruz Alta, en el sudeste de Córdoba, la localidad más castigada con más de 300 mm.
Regionales02 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
Este martes el Senador Pablo Verdecchia recibió en nuestro depto a compradores internacionales para mostrar desde adentro la industria del departamento Belgrano, en el marco del Business Forum, un evento organizado por el Gobierno Provincial para promover la industria santafesina.
La recorrida abarcó el Centro Tecnológico CIDETER, la empresa Apache, donde pudieron conocer la planta, los talleres metalúrgicos de Crucianelli y la empresa Fadesi Silos SRL.
“Es muy importante para nosotros dar a conocer nuestro potencial desde adentro, Belgrano es el corazón productivo de la provincia, y con orgullo queremos llevar la visión de nuestra región al mundo” dijo el Senador Verdecchia.
Esta jornada forma parte del cronograma de actividades del Business Forum, en esta instancia, compradores internacionales interesados en las industrias locales, recorren y conocen los mecanismos de producción con intención de generar lazos comerciales.
El mal estado de la Ruta Nacional 178 preocupa desde hace años a autoridades, vecinos y transportistas de la región. Baches profundos y sectores deteriorados generaron reclamos constantes.
Dada la presencia del personal y equipos de Vialidad Nacional se provoca la reducción de un carril, con paso alternado, coordinado con la colaboración de la comuna de Villa Eloísa.
Matías Chale se reunió con Pablo Cococcioni, donde trataron temas como la designación de un Juez de Menores.
Sonreir... para no llorar. La frase de Chespirito viene al dedillo para la sensación que sufren los ciudadanos de Las Rosas y otras poblaciones de una gran y rica región.
Impulso legislativo clave para una obra vial que conectará María Susana (departamentos San Martín) y Montes de Oca (en Belgrano), beneficiando a dos importantes localidades de la región.
El senador Verdecchia celebró los resultados electorales que fortalecen a "Unidos para Cambiar Santa Fe" en el departamento Belgrano.
La Dirección Provincial de Vialidad informa el estado actualizado de rutas y accesos en la provincia de Santa Fe, tras las intensas lluvias que provocaron anegamientos y acumulación de agua en distintas calzadas.
Un hecho insólito sorprendió a conductores y pasajeros este sábado: una persona fue vista caminando dentro del túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis.
El gobernador de Santa Fe exigió explicaciones por denuncias de corrupción que involucran a funcionarios nacionales. Reclamó una respuesta política, defendió la libertad de expresión y advirtió que el clima de negocios requiere acuerdos sólidos.
La reparación de la Ruta Nacional 178 vuelve a las noticias. La semana pasada se informó el inicio de los trabajos desde nuestra ciudad, pero hoy Vialidad comunica que se empezó por Villa Eloísa.