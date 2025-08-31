¿Esta vez será? Anuncian inicio de obras de bacheo en la ruta 178

Fuerte temporal de lluvia afectó la región. Ruta Nacional 9 ha sido cortada
Las precipitaciones superaron los pronósticos en el departamento Belgrano. Cruz Alta, en el sudeste de Córdoba, la localidad más castigada con más de 300 mm.
El mal estado de la Ruta Nacional 178 preocupa desde hace años a autoridades, vecinos y transportistas de la región. Baches profundos y sectores deteriorados generaron reclamos constantes.Regionales31 de agosto de 2025Las Rosas Digital
El portal de Radio Las Parejas 95.5 publica que según ha comentado el Intendente parejense Horacio Compagnucci, el miércoles pasado estuvo reunido en el Municipio con el directivo de Vialidad Nacional Dstrito Santa Fe, quién aseguró este próximo lunes comenzarán con el trabajo de reparación y bacheo para el tramo Las Rosas–Ruta 9.
Los trabajos comenzarían desde Las Rosas, en el cruce de la ruta 65; y al mismo tiempo van a destinar una cuadrilla más chica para tapar los pozos más importantes en el recorrido, y el bacheo lo harán con la contratación de una empresa tercerizada, no con personal de Vialidad.
La tarea es con asfalto en caliente y demandará aproximadamente 2 meses, trabajando de lunes a lunes respetando los francos del personal; afirmando que no será una reparación definitiva pero sí será una reparación importante teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la ruta 178.
Como es un contrato de obra de Vialidad Nacional, si alcanza el producto y presupuesto, que suponen que sí, al final estaría reparando el sector a la altura del semáforo de la 21 de Las Parejas.
A esperar y encomendarse, ya van 10 años de la noticia siguiente:
Las precipitaciones superaron los pronósticos en el departamento Belgrano. Cruz Alta, en el sudeste de Córdoba, la localidad más castigada con más de 300 mm.
Dada la presencia del personal y equipos de Vialidad Nacional se provoca la reducción de un carril, con paso alternado, coordinado con la colaboración de la comuna de Villa Eloísa.
Matías Chale se reunió con Pablo Cococcioni, donde trataron temas como la designación de un Juez de Menores.
Sonreir... para no llorar. La frase de Chespirito viene al dedillo para la sensación que sufren los ciudadanos de Las Rosas y otras poblaciones de una gran y rica región.
Impulso legislativo clave para una obra vial que conectará María Susana (departamentos San Martín) y Montes de Oca (en Belgrano), beneficiando a dos importantes localidades de la región.
El senador Verdecchia celebró los resultados electorales que fortalecen a "Unidos para Cambiar Santa Fe" en el departamento Belgrano.
Los tres pueblos que componen las comunidades del departamento Belgrano ofrecieron resultados variados, con alta partición ciudadano en aquellos lugares donde se daba competencia electoral.
"Chiche" Moriconi el pionero y su familia siguiendo el camino, impulsaron los bitrenes en Argentina a través de la empresa santafesina Vulcano, transformando la logística del país.
Dos jóvenes de 27 y 20 años fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por un ataque violento en la vía pública. En el otro caso había una orden de detención.
La gestión municipal realizó la entrega de casi $28 millones correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa y destacó el progreso de múltiples proyectos de infraestructura en la ciudad.
Las precipitaciones superaron los pronósticos en el departamento Belgrano. Cruz Alta, en el sudeste de Córdoba, la localidad más castigada con más de 300 mm.