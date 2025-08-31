¿Esta vez será? Anuncian inicio de obras de bacheo en la ruta 178

El portal de Radio Las Parejas 95.5 publica que según ha comentado el Intendente parejense Horacio Compagnucci, el miércoles pasado estuvo reunido en el Municipio con el directivo de Vialidad Nacional Dstrito Santa Fe, quién aseguró este próximo lunes comenzarán con el trabajo de reparación y bacheo para el tramo Las Rosas–Ruta 9.

Los trabajos comenzarían desde Las Rosas, en el cruce de la ruta 65; y al mismo tiempo van a destinar una cuadrilla más chica para tapar los pozos más importantes en el recorrido, y el bacheo lo harán con la contratación de una empresa tercerizada, no con personal de Vialidad.

La tarea es con asfalto en caliente y demandará aproximadamente 2 meses, trabajando de lunes a lunes respetando los francos del personal; afirmando que no será una reparación definitiva pero sí será una reparación importante teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la ruta 178.

Como es un contrato de obra de Vialidad Nacional, si alcanza el producto y presupuesto, que suponen que sí, al final estaría reparando el sector a la altura del semáforo de la 21 de Las Parejas.

A esperar y encomendarse, ya van 10 años de la noticia siguiente: