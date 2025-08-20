SAMCo Las Rosas convoca a donar sangre

El SAMCo Las Rosas informó que se encuentra abierta la convocatoria para donar sangre e invitó a toda la comunidad a participar de este gesto solidario, fundamental para salvar vidas y garantizar la atención de numerosos pacientes.

Los interesados pueden acercarse al área de Hemoterapia de lunes a viernes, en el horario de 6:00 a 12:00. La donación es un procedimiento rápido, seguro y esencial para fortalecer el banco de sangre del hospital.

En diálogo con Maite Ilari y Nadia Machado, encargadas del Vacunatorio, destacaron la importancia de generar conciencia sobre la donación voluntaria y habitual.

“Donar sangre es un acto solidario que no cuesta nada y puede marcar la diferencia para muchas personas. Invitamos a los vecinos a sumarse y colaborar con el banco de sangre, que es vital en emergencias y tratamientos diarios”, señalaron.

Desde la institución remarcaron que cada donación puede ayudar a mejorar o salvar la vida de hasta cuatro personas, y que mantener reservas suficientes es clave para responder a las necesidades de la comunidad.