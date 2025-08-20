SAMCo Las Rosas convoca a donar sangre

Las Rosas DigitalProvinciales13 de agosto de 2025
Hallan un ejemplar muerto entre Totoras y Serodino, un hecho que destaca la problemática de la pérdida de hábitat y la importancia de la precaución al conducir para proteger a los animales.
16 de agosto de 2025
El intendente de Las Rosas y Convencional Reformador, manifiesta que el proceso se está llevando a cabo de manera irresponsable y sin el debido conocimiento territorial, con un fuerte sesgo político que, a su juicio, perjudicará a la ciudadanía.
15 de agosto de 2025
Javier Meyer, intendente de Las Rosas, detalla avances en infraestructura, incluyendo calles, luminarias y la apertura de sobres para nueva maquinaria.
19 de agosto de 2025
Las Rosas y gran parte de Santa Fe atraviesan un fuerte temporal con lluvias intensas y más de 100 mm acumulados en algunos lugares. El ingreso de vientos del sur, con ráfagas de hasta 80 km/h, eleva el riesgo de anegamientos, caídas de árboles y transitabilidad en rutas.