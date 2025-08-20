SAMCo Las Rosas convoca a donar sangre

Invitan a la comunidad a sumarse a este acto solidario que salva vidas.

Locales20 de agosto de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

El SAMCo Las Rosas informó que se encuentra abierta la convocatoria para donar sangre e invitó a toda la comunidad a participar de este gesto solidario, fundamental para salvar vidas y garantizar la atención de numerosos pacientes.

Los interesados pueden acercarse al área de Hemoterapia de lunes a viernes, en el horario de 6:00 a 12:00. La donación es un procedimiento rápido, seguro y esencial para fortalecer el banco de sangre del hospital.

En diálogo con Maite Ilari y Nadia Machado, encargadas del Vacunatorio, destacaron la importancia de generar conciencia sobre la donación voluntaria y habitual.
“Donar sangre es un acto solidario que no cuesta nada y puede marcar la diferencia para muchas personas. Invitamos a los vecinos a sumarse y colaborar con el banco de sangre, que es vital en emergencias y tratamientos diarios”, señalaron.

Desde la institución remarcaron que cada donación puede ayudar a mejorar o salvar la vida de hasta cuatro personas, y que mantener reservas suficientes es clave para responder a las necesidades de la comunidad.

Te puede interesar
meyer javier 040725

Meyer agradece el respaldo y destaca la gestión en Las Rosas

Las Rosas Digital
Locales05 de julio de 2025

El intendente Javier Meyer valoró el apoyo ciudadano a Unidad Rosense tras las elecciones, donde sumaron dos bancas en el Concejo. Destacó que el resultado refleja un fuerte respaldo a la gestión basada en transparencia y trabajo sostenido.

Lo más visto
Boletín de noticias