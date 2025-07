El pasado fin de semana, Cañado Rosquín fue sede de la 7ª y 8ª fecha del competitivo Torneo Santafesino de FootGolf. Tomás Ponzio, de Las Rosas, logró una destacada actuación al obtener el primer puesto en la General y en la Categoría de Plata de la octava fecha. La victoria de "Tomy" se definió en un emocionante desempate contra su coterráneo "Bocha" Pontini, quién ganó en la Categoría Oro.

Crecimiento y características del FootGolf



Este deporte, que inicialmente era una actividad recreativa entre amigos, ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Según Ponzio, "es una actividad que además del deporte en sí, está bueno porque uno va conociendo distintas personas, distintos amigos, distintos pueblos, te distrae, te desconecta un poco también del día a día".

Este deportte se destaca por su exigencia estratégica. Los jugadores deben "leer el campo, el terreno, las condiciones del clima", incluyendo factores como el viento y la humedad del suelo, que influyen directamente en el rodaje de la pelota. La cancha de Cañado Rosquín es reconocida por su excelente estado, siendo un escenario habitual para este tipo de competencias.

Accesibilidad y costos

De creciente popularidad, el futgolf es un deporte accesible para la mayoría. Si bien requiere indumentaria específica como una chomba distintiva, el costo de inscripción para una fecha del torneo santafesino ronda los diez mil pesos argentinos. Este valor cubre el alquiler de la cancha y los gastos de organización, lo que lo convierte en una opción asequible para muchos aficionados.

Desgaste físico y mental

Aunque no se asemeja a un deporte de alto impacto, el footgolf demanda un considerable desgaste físico y mental. Los jugadores deben patear la pelota a largas distancias, realizar entre 30 y 40 golpes por vuelta, y tener la precisión para acercarla al hoyo. Tomás explica que "hasta que uno no lo vive, no toma la experiencia, no toma la noción de lo que es, porque bueno, hay un desgaste de tener que patear una pelota, es como jugar al fútbol". La concentración y la lectura de la cancha son habilidades clave para el éxito. El jugar una doble fecha, como la del domingo, genera un cansancio que se siente al final del día.

Reglas y categorías

En el Torneo Santafesino, los jugadores utilizan sus propias pelotas, siempre y cuando cumplan con las regulaciones básicas de peso. Sin embargo, en torneos de mayor envergadura, organizados por la asociación, se proporciona una pelota estándar para todos los competidores, lo que iguala las condiciones de juego.

Las categorías se dividen por género (hombres y mujeres) y por nivel de hándicap: bronce, plata y oro. El hándicap se calcula en función del promedio de golpes en los torneos anuales. Además, existe una categoría general que abarca a todos los participantes, y una categoría "senior" y "súper senior" para hombres. La duración de cada vuelta de juego oscila entre dos horas y media y tres horas.

Próximos desafíos

Tomás Ponzio continuará participando en las próximas fechas del Torneo Santafesino. Asimismo, se prepara para la Liga Nacional, cuyas primeras dos fechas se disputaron en San Nicolás y las siguientes se jugarán en septiembre en Cañada Rosquín y San Jorge.

Este deporte, que combina la pasión por la pelota con la camaradería y la distracción, sigue atrayendo a nuevos jugadores y consolidándose como una opción atractiva en el panorama deportivo regional.