Meyer: Pavimentación avanza, más infraestructura, apoyo a instituciones y maestranza renovada

Inversión en Infraestructura

La pavimentación de calle Salta es uno de los proyectos más relevantes en curso. Meyer señaló que "una mano nos va a faltar, ya llegando a Calle La Argentina", y resaltó la importancia de esta obra al mencionar que ese sector era "el sector más inundable de la ciudad".

El Intendente recordó que, al asumir en 2015, la situación era "un desastre" en temporadas de lluvia, requiriendo incluso la intervención de bomberos. La solución comenzó con una obra de desagüe en el cruce del ferrocarril, seguida por la red de cloacas, agua potable y ahora el pavimento. "Es increíble cómo se aportó desde el estado importantes mejoras que realmente hoy han cambiado la situación de muchísimos vecinos", afirmó Meyer, haciendo hincapié en que se ha llegado "hasta los lugares más complejos, inaccesibles a veces" con las obras de base de agua y cloaca.

El municipio ya planea la segunda etapa de pavimentación de calle Salta y una nueva licitación para acopio de hormigón, con el objetivo de mantener "este plan de obras que no para en cuanto a lo que hacemos con recursos municipales". Además, la obra de luminaria en Calle Mendoza está próxima a iniciarse, con los materiales ya adquiridos.

Seguridad Vial y Concientización

En materia de seguridad vial, el Intendente Meyer, acompañado por Fernando Rodríguez y Norberto, ex jefe de inspectores, estuvo presente en la toma de juntas en Calle Santa Fe, donde se evaluó el cambio de sentido de algunas calles y la posible incorporación de semáforos en los cruces de Santa Fe y Constitución, y Constitución y Boulevard Kemmis. Estos puntos han sido identificados como arterias "muy concurridas" que requieren mejoras en el flujo de tránsito.

El Intendente hizo un llamado de atención a los conductores, especialmente a quienes transitan a altas velocidades por las mañanas. "Chicos, a la mañana cuando van a la fábrica a trabajar, por favor levanten la pata del acelerador, porque veo autos que pasan 80 km/hora", advirtió. Subrayó el riesgo que esto representa para ciclistas y otros transeúntes, enfatizando que "no podemos ir a esa velocidad. Ahí sale gente a trabajar temprano en bicicleta y en un cruce, por más guapo que te crea, no frenas. A esa velocidad te va a llevar puesto alguien, vas a matar a alguien". Meyer instó a la concientización y al respeto por los demás, advirtiendo que, de no hacerlo, los infractores se encontrarán con inspectores y enfrentarán las consecuencias.

Fortalecimiento Institucional y Gestión Municipal Eficiente

La gestión municipal ha puesto especial énfasis en el apoyo a las instituciones locales. Meyer informó sobre la entrega de aportes a Bomberos, SAMCo, la Biblioteca y el CAF, una práctica que se ha mantenido desde el inicio de su administración. "Realmente las instituciones se han fortalecido enormemente en esta gestión, cuando hemos heredado deudas", sostuvo el Intendente, recordando que al asumir había reclamos por pagos pendientes. "Nos pusimos al día y hoy no solamente eso, sino también ir acompañando a las instituciones siguiendo cómo han crecido con lo que les correspondía y que les llegue, que antes sinceramente no les llegaba", agregó.

El Intendente también destacó la optimización de los servicios municipales, específicamente en la Maestranza. Mencionó la limpieza temprana de camiones recolectores y el trabajo de un agente de taller que realiza el relevamiento de la maquinaria antes de su salida, asegurando que los vehículos estén en condiciones óptimas. Meyer contrastó la situación actual con el pasado, cuando la Maestranza era un foco de conflicto y presentaba daños en los vehículos. "Qué tranquilidad que hoy hay en la Maestranza Municipal, qué contento que veo a los empleados trabajando, cumpliendo con sus funciones, agarrando herramienta en condiciones, herramienta que es del pueblo que a mí sinceramente me dolía mucho cuando aparecían las camionetas con el puñete en la puerta, rayadas, maltratadas", expresó. Atribuyó esta mejora a las "medidas que tomamos y rajamos la gente que correspondía".

Labor de Proximidad y Gestión de Salud Pública

Finalmente, Meyer resaltó la labor de su candidato a concejal para las elecciones del próximo 29 de junio, Pedro Mendoza, quien se encuentra "caminando, está recorriendo, está visitando vecinos, haciendo un trabajo de puerta a puerta importante". Además, el Intendente reveló que Pedro fue el gestor de la vacunación de mil dosis en conjunto contra zoonosis, las cuales tienen fecha de vencimiento y están siendo aplicadas rápidamente. "Una gestión importante que ha hecho Pedro, que no la ha manifestado, no la ha mencionado, lo hago por él y creo que hace bien las cosas. Hacer el bien sin saber a quién, dijo y en silencio", concluyó Meyer.