Proyectos educativos y de infraestructura en marcha



Javier Meyer inició la conversación comentando que el domingo pasado estuvo en el almuerzo de la Escuela Ignacio Crespo, donde pudo anunciar una importante noticia. "El año pasado se había anunciado el aula para la Escuela Ignacio Crespo, comprendida en el plan Mil Aulas del gobierno provincial", explicó Meyer. Aunque la obra había quedado en suspenso, una reciente comunicación con el gobernador confirmó su realización. "Le escribí al gobernador desde el almuerzo y me respondió inmediatamente: 'Quedate tranquilo que el aula se hace, sí o sí es orden del gobernador'", aseguró el intendente.

Además del aula, el municipio está trabajando en mejoras de infraestructura para las escuelas locales. "Lo hicimos la Escuela San Martín, estamos terminando la vereda de la Escuela Fiscal Número 260, y vamos a continuan en Escuela Ignacio Crespo", detalló Meyer, refiriéndose a la construcción de veredas y otras obras.

Pedro Mendoza: Continuidad y compromiso con la ciudad

Pedro Mendoza, candidato a concejal, expresó su intención de darle continuidad al proyecto iniciado por Javier Meyer hace nueve años. "La idea es seguir con todo este movimiento que empezó hace nueve años Javier, y darle continuidad al crecimiento de la ciudad, que lo vemos todos los días", afirmó. Su objetivo es llegar al Concejo Deliberante para "seguir haciendo las obras que vemos todos los días en la calle".

Mendoza también aprovechó la oportunidad para destacar su trabajo en el área de protección animal, un rubro que le apasiona. "Hoy en particular voy a aprovechar para hacer hincapié en la campaña que estamos haciendo de vacunación de moquillo y rabia", anunció. Esta campaña, que es gratuita para toda la ciudad, busca prevenir enfermedades y se está coordinando con proteccionistas para realizar vacunaciones en el barrio Fonavi. "Logramos hacernos de mil dosis de vacunas de forma gratuita. Por eso la vamos a volcar a la población sin costo alguno", explicó Mendoza.

Una gestión que transforma la ciudad

El intendente Meyer enfatizó que el trabajo conjunto con los concejales busca generar las herramientas y el recurso humano para dar continuidad a una gestión que ha logrado "un estado ordenado, un estado con recursos, una municipalidad con respuesta para las necesidades". Meyer destacó el avance en grandes proyectos pendientes, como el complejo medioambiental y el ordenamiento territorial.

Se refirió a la colaboración con la Empresa Provincial de la Energía para la instalación energética en más de 70 lotes municipales, siguiendo el exitoso modelo de venta a precios accesibles para la gente. También mencionó los avances en cloacas y agua, áreas donde se ha trabajado en la detección de pérdidas y fraudes.

Meyer hizo un repaso de las obras realizadas en la ciudad, que parecían utópicas en 2010. "Pensar que llegar a esta instancia, al 2025, con una municipalidad con todo el parque automotor nuevo, que ya no tenemos maquinaria para recambiar prácticamente", reflexionó. La ciudad cuenta con red de cloaca y agua potable en todos los sectores, y se han realizado inversiones significativas en motoniveladoras para los caminos rurales.

"Una municipalidad que hay que cuidarla, hay que cuidarla mucho y con gente que tenga ganas de trabajar para el pueblo", sentenció Meyer, resaltando la importancia de preservar el estado de bienestar institucional alcanzado con mucho esfuerzo.

Lista de candidatos y visión de la política

Pedro Mendoza integra la lista de concejales junto a Dayana Ramírez como segunda candidata y Martín César como tercero. Sobre la expectativa electoral, Meyer considera que cada elección es una oportunidad para que el electorado juzgue la gestión.

Pedro Mendoza compartió su perspectiva personal sobre su incursión en la política y su apoyo a Meyer. "Javier me hizo creer que la política sirve, es real, que no todos los políticos son corruptos, que no toda la política está sucia", confesó Mendoza, quien es médico veterinario venía de un ámbito ajeno a la política.

Destacó que en Las Rosas, los impuestos se ven reflejados en obras tangibles: "Pagás un impuesto y lo ves reflejado donde está la plata". Se refirió a la compra de maquinaria con recursos propios y a la existencia de "plata en la caja", algo inusual en los municipios. "Si, yo que no creía en la política , me encuentro con esto, me acerco, y me ayudan a tratar de llegar al concejo para tratar de sostener esta gestión y hacer crecer Las Rosas", expresó Mendoza, reafirmando su compromiso de acompañar a Javier Meyer y continuar con el progreso de la ciudad. "La gestión no se estanca, siempre es una ambición que tenemos de progresar en infraestructura para la calidad de vida de la gente del ciudadano", concluyó.

Un equipo comprometido con Las Rosas

Para finalizar, el intendente Meyer agradeció a Pedro Mendoza y a todo el equipo de la lista por su acompañamiento. "Lo que nos vamos a llevar de esto es el orgullo de haber dado nuestro esfuerzo y de seguir fomentando una ciudad que hoy está marcando el norte en la provincia", afirmó Meyer, visiblemente orgulloso del trabajo realizado y del apoyo de su equipo. Subrayó que todo lo que están haciendo "debería ser lo normal", lamentando que la honestidad y las buenas prácticas parezcan excepciones en el complejo contexto del país.