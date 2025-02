Diego Vadell y la clasificación de Obras Basket clasifica a la Copa Súper 20

Obras Basket clasifica a la Copa Súper 20 - 2025

Obras Basket logró asegurar su lugar en la Copa Súper 20 Edición 2025 después de una victoria clave sobre Argentino de Junín por 79-71 el lunes pasado. Este resultado posicionó al equipo entre los cuatro mejores de la fase regular, marcando su regreso a este torneo, luego de su última participación en 2023. El entrenador de la escuadra, Diego Vadell, oriundo de Las Rosas, destacó la importancia de este logro, mencionando que es un reflejo del trabajo duro y la mejora continua del equipo durante los últimos meses.

Un camino de victorias que consolidó la confianza

Vadell compartió su satisfacción con el desempeño del equipo en los últimos dos meses, destacando que los jugadores lograron consolidar una identidad de juego que se tradujo en victorias. "Nos va a potenciar y poner en un lugar donde estaban las expectativas externas. No las nuestras, en las que tratamos de no ser desmedidos, y en sí tener ambición y tratar de mejorar todos los días", expresó Vadell, subrayando la importancia de no dejarse llevar por esas ilusiones y mantener el enfoque en la mejora continua.

En cuanto a los números, el conjunto de Obras Basket registró un impresionante récord de 9 victorias y solo 2 derrotas en los últimos 11 partidos, logrando posicionarse en el tercer puesto de la tabla con un balance de 13 victorias y 6 derrotas. Este rendimiento sobresaliente en diciembre y enero, junto con el comienzo de febrero con una victoria más, demuestra la consistencia y solidez del equipo.

Las claves del éxito: compromiso y trabajo en equipo

El rosense también reflexionó sobre las razones detrás de este buen momento. "La predisposición y el compromiso de los jugadores, la manera de hacer las cosas, fueron las claves para conseguir muchos triunfos", comentó el técnico, quien destacó el importante crecimiento que experimentó el equipo en cuanto a roles y cohesión interna. Tras un inicio en el que se buscaba afianzar una identidad, el equipo encontró su ritmo en la segunda mitad de la temporada.

Refuerzos que marcaron la diferencia

Otro factor clave en la mejora de Obras Basket fue la llegada de refuerzos durante la temporada. Vadell se refirió a la incorporación de Nana Opoku, quien aportó solidez al juego interior antes de sufrir una lesión que lo apartó de las canchas. Sin embargo, el entrenador resaltó la pronta adaptación de Esteban "Maino" Mainoldi, quien reemplazó a Opoku, afirmando que su experiencia y conocimiento del sistema de juego de Obras fue fundamental para continuar el buen rendimiento del equipo. "La transición del aprendizaje de lo que hacemos con respecto a lo que hace él fue cortísima por sus virtudes", agregó Vadell.

Mirada hacia el futuro: La Liga Nacional y próximos desafíos

A pesar de la clasificación a la Copa Súper 20 - 2025, el entrenador de Obras Basket mantiene su enfoque en la Liga Nacional. En su próxima presentación, el equipo se enfrentará a Independiente de Oliva el martes a las 20:00 horas en El Templo del Rock, buscando seguir consolidando su buen rendimiento como local, donde solo han perdido un partido en toda la temporada.

Vadell, consciente de la intensidad de la Liga, también habló de los desafíos que se avecinan: "Tenemos un duelo muy difícil con Unión, que se hace muy fuerte de local y ahora empezó a ganar de visitante con los cambios que ha hecho. Todos comienzan a funcionar de otra manera o mejor", aseguró. El entrenador destacó la importancia de mantener el nivel competitivo y no distraerse con los cambios de los demás equipos.

Fuente: Prensa Obras Basket. / Edición: Las Rosas Digital LRD