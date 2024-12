Llegamos al final del 2024 y los mercados se han comportado tal y como los últimos dos meses se previa ante los cambios positivos que fueron ocurriendo en el ambiente de siembra de Sudamérica. La oferta de granos sigue consistente para la 24/25, las monedas del mundo evolucionan favoreciendo a la demanda en detrimento de la oferta, y la dirección de precios sigue apuntando a la baja. Un resumen de la evolución de mercados y lo que se espera para un enero 2025 que, podría amenazar, pero no tanto en materia climática.

SOJA:

Las exportaciones de soja estadounidenses siguen a un ritmo menos de 23% inferior respecto a las del año pasado a igual fecha. El dólar estadounidense fortalecido desde octubre hasta ahora, quita competitividad exportadora a Estados Unidos, y la devaluación del Real agrega competitividad exportadora a Brasil, que gana mercado para el poroto de soja frente a USA. China, por otro lado, devaluó su moneda al punto de quitar competitividad importadora a ese país, lo que desacelera sus compras de materias primas, mientras suma competitividad exportadora para sus productos de tecnología y electrónica.

Sudamérica por otro lado completa la siembra de soja en 100% en Brasil, ya con 2% del área cosechada y 84% en condición bueno-excelente, versus 77% el año pasado, lo que fortalece la idea de cosecha récord para este año, 169 millones de toneladas según el USDA, 166 millones según la CONAB y 175 millones según consultoras privadas. Argentina completa su siembra en 85% del área proyectada, 20% ya en floración y 96% en condición normal a excelente, con solo la amenaza de 12% del área en condición hídrica de regular a sequía versus 5% la semana previa. Argentina proyecta una producción de 51 millones de toneladas, versus 52 millones del USDA y 49,5 millones de Brasil, las diferencias no son relevantes y, a pesar de la superficie con déficit hídrico, las lluvias llegan a tiempo y el volumen proyectado es suficiente para abastecer de harina de soja argentina al mundo, desestimando las subas de la semana de navidad, por temor climático.

Pasando a la demanda de soja estadounidense, los trascendidos respecto del presupuesto 2025 para ese país, es que fueron quitados los fondos a legislación de biocombustibles, lo que pone paño frío sobre la demanda de soja para este fin.

Los futuros MATBAR-ROFEX de soja enero 2025 evolucionaron de U$S 325 a principios de octubre, a U$S 280/TN a fin de diciembre, mientras mayo 2025 recortó de U$S 301 a 270/TN en el mismo periodo, y la soja en Chicago recortó de U$S 388 a 366/TN. Argentina pierde entonces U$S -45/TN para el saldo de soja 23/24 y U$S -29/TN para la cosecha 24/25, mientras USA recorta U$S -22/TN.

Vale la pena avanzar en la planificación comercial considerando precios promedio entre U$S 280-270/TN y pisos entre U$S 240 y 250/TN, para tomar coberturas y evitar promediar en precios mínimos en caso que la evolución de precios siga perforando pisos.

MAÍZ:

El maíz estadounidense se ha exportado, contrariamente a la soja, a un ritmo superior este año, casi 34% más de volumen hasta diciembre, respecto al año pasado a igual fecha. Aunque la competitividad exportadora del dólar es inferior, los países compradores han acelerado compras sin freno hasta las últimas jornadas del 2024.

En cuanto al maíz sudamericano, la siembra de maíz temprano en Brasil se ha sembrado en 99% del área proyectada, 85% de la que se encuentra en estado bueno-excelente, y 1% del área ya cosechada. Pronto comenzará la siembra de maíz safrinha y las condiciones climáticas avizoran una gran campaña, con proyección de 127 millones de toneladas el USDA, 120 millones la CONAB y 128 millones consultoras privadas. Argentina avanza sobre 81% del área proyectada, que suma hectáreas a 6,6 millones, 97% en condición normal a excelente, con la misma amenaza que la soja, de 12% del área en condición hídrica de regular a sequía versus 5% la semana previa. Argentina proyecta una producción de 51 millones de toneladas igual que la CONAB, versus 47 millones de consultoras privadas. La oferta de maíz sudamericano se muestra casi asegurada, junto a la debilidad del mercado internacional energético, lo que pone paño frío sobre el calor de la demanda exportadora estadounidense, que causó precios máximos para los últimos seis meses en Chicago.

Los futuros MATBA-ROFEX de maíz abril y julio 2025 evolucionaron de U$S 189 y 183/TN a principios de octubre respectivamente, a U$S 179 y 171/TN a fin de diciembre, mientras el maíz en Chicago subió de U$S 170 a 179/TN. Argentina pierde entonces U$S -11 -12/TN para la cosecha 24/25, mientras USA suma U$S 9/TN. Se observa un mercado lateral, con posible sostén en los niveles actuales, perfil de sumar valor sobre Sudamérica.

Al igual que en soja, avanzar en la planificación comercial considerando precios promedio entre U$S 180-170/TN y pisos entre U$S 150 y 160/TN, para tomar coberturas y evitar promediar en precios mínimos en caso que la evolución de precios siga perforando pisos.

TRIGO:

Los precios mínimos de la semana de navidad, que alcanzaron niveles casi tan bajos a los de noviembre, causaron compras de oportunidad en Chicago, lo que empujó los precios al alza en el corto plazo. La caída del dólar estadounidense dinamizó el comercio internacional de trigo en el corto plazo, esto ocurre en un momento de importantes compras de parte de países de oriente, Egipto, Argelia, Arabia Saudita, por nombrar los que importaron mayores volúmenes en estas jornadas. Continúan las expectativas de menor oferta exportadora de trigo ruso los próximos meses, lo que sostiene leve firmeza alcista de mediano plazo, aunque las licitaciones anteriormente nombradas, muestran tranquilidad exportadora, como si la oferta de la zona del Mar Negro no estuviera comprometida.

El trigo estadounidense se ha exportado, al igual que el maíz, a un ritmo superior este año, más de 27% por encima del volumen respecto al año pasado a igual fecha.

En cuanto al trigo del Hemisferio Sur, tanto Argentina como Australia avanzan en campañas mejor a lo esperado, Argentina específicamente con casi 90% cosechado y proyección de casi 19 millones de toneladas, por encima de 17,5 millones proyectados por el USDA.

Los futuros MATBA-ROFEX de trigo enero y marzo 2025 evolucionaron de U$S 224 y 228/TN a principios de octubre respectivamente, a U$S 195 y 202/TN a fin de diciembre, mientras el trigo en Chicago bajó de U$S 226 a 202/TN. Argentina pierde U$S -29 -26/TN para la cosecha 24/25, mientras USA recorta U$S -24/TN. Se observa un mercado que podría haber llegado a pisos con posible volatilidad alcista en el mediano plazo.

Contrario a soja y maíz, trigo pide esperar mejoras de precio en el corto plazo, por tanto, asumir costos de almacenamiento para no vender en contra-margen.

Conclusiones:

El mercado local de granos se ha movido a la baja los últimos meses del 2024, con volúmenes de bajas muy fuertes para los tres granos principales. Los precios internacionales, con Estados Unidos como referencia, también evolucionaron a la baja para soja y trigo, por el contrario, maíz encontró un camino alcista. La cosecha sudamericana entrará en fase de definición durante enero 2025, y la tendencia de precios para soja y maíz podría fortalecerse en dirección lateral bajista, mientras trigo, en otra etapa de su ciclo productivo, definiendo rendimiento y condiciones comerciales desde el Hemisferio Norte, podría sostener y recuperar precio a lo que hoy se observa.

De la autora:

«Este es el último informe del año y durante enero 2025 no estarán emitiéndose informes semanales, por tomar un receso; no obstante, será un mes para considerar firmemente este análisis de cierre y tomar decisiones en función de acotar riesgo precio, ante una campaña que promete mucho grano y poco precio.»

«Ha sido un honor acompañar el mercado de granos y las decisiones comerciales un año más junto a todos los lectores. Deseo que el 2025 nos encuentre con los ojos bien abiertos y la voluntad dispuesta a seguir desarrollando capacidad de gestión para sustentabilidad y crecimiento de nuestras agro empresas. »

«Dios bendiga cada día del 2025 y nos guíe a tomar buenas decisiones.»

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro Negocios