Lucía Fausti : “En el culturismo natural no se usan sustancias anabólicas, es todo entrenamiento y nutrición”

En conferencia de prensa agradeció al municipio por su apoyo: “Gracias al municipio, que hizo posible este viaje, porque fue un gran esfuerzo, no solo físico, sino también lo que implica trasladarse lejos”, expresó emocionada.

Lucía relató que esta fue su primera participación en una competencia de culturismo. “Siempre hice deporte, pero nunca me dediqué a competir. Fue mi primera experiencia en este tipo de certámenes”, dijo, y agregó que su preparación específica comenzó en enero, aunque el entrenamiento ha sido una constante en su vida: “Llevo años entrenando, por lo que ya tenía una base. Pero para esta competencia en particular me preparé durante diez meses”.

Uno de los aspectos que destacó Fausti fue la naturaleza del culturismo natural, una modalidad que se diferencia del culturismo tradicional. “En esta disciplina no se usan sustancias anabólicas, como fármacos o hormonas. Todo es a base de entrenamiento y nutrición. Además, me realizaron un test antidoping antes y después de la competencia para asegurar el cumplimiento de esta norma”, explicó. También mencionó que debido a la ausencia de sustancias, las preparaciones suelen ser más largas: “Al ser todo natural, el proceso es más lento, ya que ganar masa muscular requiere tiempo y esfuerzo constante”.

Sobre su participación, comentó: “Competí en la categoría ‘Bikini talla baja’, donde se busca una mujer estética, musculada, pero con mucha feminidad. También gané el ‘Overall Bikini’, que es una final entre las ganadoras de las diferentes categorías”. Fausti destacó que cada categoría apunta a un tipo de físico distinto, y que los competidores deben adaptarse a esos parámetros: “Mi categoría valora la elegancia y la belleza, no solo el desarrollo muscular. Es un balance entre lo físico y otros aspectos estéticos”.

En cuanto a su equipo de trabajo, mencionó a su preparador, Pablo Divero, con quien trabajó a distancia: “Formamos un equipo a la distancia. Nos conocimos personalmente en el torneo, pero ya teníamos una relación de años debido a capacitaciones. También trabajé la parte nutricional con un profesional de San Nicolás, con quien coordinamos todo por videollamada”, explicó.

Lucía reveló que su victoria le abrió nuevas puertas: “El hecho de haber ganado me da la posibilidad de participar en un mundial en Boston, que se realizará en noviembre. Fue una sorpresa para mí enterarme de esto en el torneo”. No obstante, expresó que participar en el mundial requeriría una preparación aún más rigurosa: “Competir a nivel mundial implica un nivel de exigencia mayor. Si bien podría ir, lo ideal sería mejorar mi condición física para estar a la altura del desafío. Es probable que posponga el objetivo para el año que viene”.

Sobre su régimen de entrenamiento, Fausti contó que entrena de lunes a viernes varias horas por día, y que su dieta es un componente crucial para lograr los resultados esperados: “La nutrición es fundamental. Es una parte muy importante de la preparación, tanto como el entrenamiento. Requiere mucha disciplina y constancia”, señaló.

Finalmente, Fausti alentó a más mujeres a involucrarse en el culturismo natural, disipando algunos temores comunes: “Muchas mujeres tienen miedo de quedar muy musculadas, pero no es así. Hay categorías como la mía, donde se busca un cuerpo estético, elegante y femenino. Es un deporte hermoso que va más allá del físico”.



Imágenes crédito: San Jorge Virtual