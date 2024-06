Precios locales por encima de internacionales

Llegando a mitad de año, se observan volúmenes de granos vendidos con precio bajos para soja, maíz y trigo, comparado con campañas recientes. Visualizar la variabilidad de precios en el mercado internacional y local ofrece una comparación que permite determinar el riesgo precio en el corto plazo.

Hacia fines de mayo y principios de junio, las últimas campañas han mostrado un nivel de liquidaciones en torno a 30% del volumen de cosecha de soja, 35% a 50% de maíz y 70% a 90% de trigo. En esta campaña en particular, se lleva liquidado 20% de soja, 26% de maíz y 59% de trigo, proporciones bastante inferiores a las observadas las últimas cuatro campañas.

En los siguientes gráficos se observa la evolución de precios de los futuros julio 2024 de soja, maíz y trigo, tanto en el mercado local MATBA-ROFEX, como en el internacional, Chicago. Para establecer una simplificación de comparación entre los precios locales e internacionales, se observa además la evolución de precios en Chicago descontando retenciones.

SOJA:

Puede verse un acompañamiento entre los precios internacionales y locales, con muy poca diferencia, cuando se compara el futuro julio MATBA-ROFEX y el Chicago sin retenciones, hasta mediados de abril, cuando el precio local comienza a separarse del Chicago sin retenciones, quedando este último por debajo del precio local. El diferencial de precios entre Chicago y Argentina era a fin de abril de U$S -127/TN, y el precio de Argentina menos Chicago sin retenciones era U$S 14/TN superior, y, dado que la evolución ha resultado en sostén de precios locales altos, a pesar de bajas internacionales, el precio de Argentina hoy es U$S -109/TN por debajo de Chicago, y U$S 34/TN por encima de Chicago sin retenciones.



La baja oferta de soja local es uno de los principales fundamentos por los que los precios locales se encuentran sostenidos en buenos niveles. Si se observa que, entre el precio disponible, U$S 321,5/TN, el futuro julio MtR a U$S 324,2/TN, y el futuro noviembre a U$S 325,8/TN, según el cierre del pasado 11 de junio 2024, hay solo U$S 4,3/TN de diferencia entre mínimo y máximo, con más de cinco meses de por medio, puede comprenderse que el mercado paga por disponer hoy de la soja, sin valorar el almacenamiento por derivar compras hacia noviembre.

Si la soja estuviera en línea con el mercado internacional, cotizaría a un valor similar al resultante de Chicago sin retenciones, un precio U$S -34/TN por debajo del futuro julio actual y U$S -31,5/TN por debajo del disponible. Cuando la oferta comienza a vender, sea de Argentina o de países limítrofes, comienza lo que se llama arbitraje de precios, es decir, el diferencial de precios entre países que venden lo mismo, comienza a desaparecer. Este diferencial que hoy es una ventaja, es el riesgo de bajas en el corto plazo, si la tendencia de precios internacionales se sostiene a la baja.

Hoy se publica un nuevo informe de Oferta y Demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), si los volúmenes de soja 23/24 son los esperados para Sudamérica, incluyendo las pérdidas en Brasil por inundaciones, los precios tenderían a bajar, si los recortes de volumen son mayores, podría haber presión internacional alcista en el corto plazo.

MAÍZ:

Se observa que el futuro julio local, que representa la cosecha de maíz tardío, complicado este año por factores climáticos, plagas y enfermedades, se despega desde fin de enero 2024, y con más fuerza desde principios de marzo 2024, del futuro julio de Chicago sin retenciones, llegando en abril a acompañar el futuro julio internacional, a pesar de las retenciones locales, y, desde fin de mayo supera al futuro julio Chicago. Si bien este mercado ha estado más abastecido que el de soja por ventas del físico, también es verdad que son muchas las dudas respecto del volumen de cosecha que efectivamente será levantado, dado que falta más de la mitad de superficie por cosechar, y gran parte de la misma ha sido afectada por chicharrita y el complejo de enfermedades que esta transmite. Los rendimientos restantes son entonces una incógnita que será resuelta a medida que avance la cosecha durante junio y julio. Por ahora, los precios se sostienen U$S 7/TN sobre Chicago, y U$S 28/TN sobre Chicago sin retenciones, cuando a fines de febrero el futuro julio cotizaba U$S -13,5/TN por debajo del futuro Chicago.

La principal amenaza bajista es la cosecha de maíz safriña en Brasil. Según los datos que publique el USDA esta tarde, y los ajustes que haga sobre la cosecha de Brasil y Argentina, los precios podrían relajarse en el plano internacional, aunque a nivel local, la falta de oferta física, no por falta de ventas sino por falta de cosecha, podría sostener los precios en el mediano plazo.



TRIGO:

Para analizar trigo, se han puesto en la misma gráfica los futuros julio y diciembre 2024 del MATBA-ROFEX, y solo el futuro julio de Chicago, sumando Chicago sin retenciones.

Se observa que el futuro julio MtR ha estado en línea con el futuro julio Chicago, para despegarse a principios de abril, sosteniendo un diferencial positivo de U$S 20-25/TN sobre Chicago, y U$S 40-50/TN por encima de Chicago sin retenciones. El mercado internacional de trigo ha dado oportunidad de subas, mientras el local, por fuertes ventas a cosecha, ha ralentizado sus ventas después de enero 2024. Aún restan más de 6 millones de toneladas por comercializar y preciar, lo que hace de estos precios un sostén de oportunidad para capturar.



En cuanto al futuro diciembre 2024 MtR, sostiene un diferencial de U$S -20 a -25/TN por debajo del julio, lo que normalmente ocurre por tratarse de la nueva cosecha, versus el saldo de trigo viejo. Este diferencial está muy por encima del diferencial internacional, lo que no indica un precio muy bajo del diciembre, sino uno muy alto del julio. Es importante destacar que a la fecha se han comercializado con precio más de 1,5 millones de toneladas de trigo 24/25, lo que representa 9% de una cosecha estimada en 17 millones de toneladas. Es importante avanzar en fijaciones de ventas anticipadas, considerando riesgos productivos, pero capturando valor para el trigo que viene.

En el USDA de hoy se conocerán los ajustes de producción para Rusia y Ucrania 24/25, una vez descubierto el recorte de cosecha, así como los volúmenes a exportar por dichos países, el trigo tendrá más condimentos bajistas que alcistas, y la presión internacional alcanzaría al mercado local.

Conclusiones:

Es momento de interpretar el nivel de precio y aprovechar para tomar decisiones comerciales, tanto para soja y maíz, como para trigo viejo y futuro. Un cambio de coyuntura local podría dar ventajas en términos de tipo de cambio, acortamiento de brecha cambiaria, etc., pero bajas internacionales que finalmente alcancen a los precios locales, podrían recortar con creces los precios locales hasta ahora operados.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios