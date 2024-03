Cereales en la mira

En un contexto de precios bajos, las miradas del mercado se posicionan desde la oferta, en todo lo que pueda causar posibles subas y, desde la demanda, en lo que aporte sostén y profundización de bajas. Los condimentos que marcaron las fuertes bajas del mercado de granos fueron, principalmente, un buen nivel de cosecha en las principales latitudes productivas del mundo, y un desacelerado crecimiento del consumo en las principales naciones consumidoras e importadoras de alimentos.

Conociendo el nivel de precios de los tres principales granos, soja, maíz y trigo, se calculan niveles de rentabilidad aceptables para soja, mientras maíz y trigo no logran resultados suficientes para lograr márgenes positivos. Cuando los precios no ofrecen rentabilidad, no solo se trata de evitar vender, sino de conocer el contexto en el que se desarrolla el mercado, para interpretar oportunidades y tomar decisiones a tiempo.

MAÍZ

Se espera para la presente 23/24 una cosecha mundial récord de maíz, así como un consumo récord. Del total de maíz que el mundo produce, falta cosechar aproximadamente 16%, volumen que proviene de Brasil, Argentina y Sudáfrica. Estos tres orígenes ofrecen al mundo casi 48% del maíz de exportación, principalmente Argentina y Brasil. Desde el hemisferio norte, Ucrania, aporta 12% de las exportaciones de maíz 23/24, y Estados Unidos, con casi 32% de la producción mundial de maíz, provee al mundo de 26% del maíz que se exporta.

Argentina y Brasil avanzan con la cosecha de los primeros lotes tempranos, con complicaciones por lluvias abundantes en algunas áreas, que impiden el avance de cosecha. Ambos países tienen más de 70% de superficie sembrada con maíz tardío o de segunda, y será levantado a partir de julio. Es sobre este maíz que las miradas se posicionan para estimar el volumen más importante con el que el mundo cuenta para sus importaciones. Hay atrasos de siembra en algunos estados de Brasil, dada la falta de lluvia en febrero pasado, mientras en Argentina hay zonas que presentan diferentes niveles de complicaciones por falta de lluvias y/o ataque de plagas, principalmente en el centro y norte de Córdoba, donde se concentra más de 14% del maíz.

Por otro lado, Ucrania ha recibido nuevos ataques de parte de Rusia, en uno de sus puertos más importantes y en medio del proceso de elecciones de Rusia, que resultó en la quinta reelección de Putin como Presidente. Si bien se espera una desescalada del conflicto en el corto plazo, y las exportaciones no han sido afectadas desde Ucrania, los ruidos bélicos siguen causando volatilidad en el mercado de maíz. Por último, se anuncia reducción de superficie de siembra de maíz 24/25 en al menos 4% para este país.

Estados Unidos anunciará la semana que viene la primera estimación de área de siembra de maíz, y, dado que amplias zonas productivas de este país, vienen sufriendo una fuerte sequía, se espera una reducción en la siembra de este cereal 24/25, aunque, por otro lado, el stock final de la 23/24 resulta muy superior al de campañas anteriores, sumando más de 20 millones de toneladas respecto a la campaña pasada, reduce la fuerza alcista potencial por menor superficie de siembra.

Los fondos de inversión, que hace meses apuestan a la baja de maíz, recortaron posiciones vendidas la segunda semana de marzo, en volúmenes que causaron subas en el mercado de Chicago. Las apuestas a la baja de maíz, parecen haber tocado un piso en el corto plazo, habiendo alcanzado volúmenes de contratos vendidos récord, lo que hace pensar en un límite a las bajas internacionales.

Considerando que entre Argentina, Brasil, Ucrania y Estados Unidos aportan al mundo 86% del maíz que se exporta, la inestabilidad climática de Sudamérica para el saldo de maíz 23/24 que espera el mundo, sumado a la inestabilidad geopolítica de Ucrania e incertidumbre que comenzará a sumar Estados Unidos para la siembra 24/25, son aspectos fundamentales de la oferta que el corto plazo asume al alza. Causando esto oportunidad de subas locales.

TRIGO

El mercado de trigo es el que menos ha crecido los últimos años en materia de oferta y demanda, siendo la 23/24 la cuarta campaña consecutiva que muestra recortes de stock final mundial, dado que la producción ha crecido por debajo del consumo mundial. Los puntos neurálgicos que alteran los precios internacionales, son los que concentran mayor nivel de operaciones, y, dado que los últimos años es Europa, Rusia y Ucrania quienes acumulan casi 50% de las exportaciones, es el mercado de valores de Francia (MATIF), donde se comercializa el mayor volumen de trigo en el mundo, habiendo Chicago perdido relevancia en la formación internacional de precios.

Al conflicto entre Rusia y Ucrania, se suma el protagonismo de Francia como fuerte interventor, que suma fuerza a Ucrania contra Rusia, y, dados los anuncios de estas naciones en materia de fuerza militar nuclear, todo hace pensar que habrá un cese temporal de ataques y una rendición de parte de Ucrania, no sin las alarmas de resistencia de parte de los países que enfrentan a Rusia. Por tanto, si bien se espera una desescalada del conflicto, los países involucrados en el mismo, quedan abiertos a una escalada muy superior que involucre ataques nucleares en un futuro cercano. La geopolítica atraviesa al trigo, cuyo volumen de producción y exportación queda atravesado por este conflicto bélico que lleva más de dos años.

Los fondos de inversión que operan sobre el mercado de MATIF vienen recortando posiciones vendidas, que causan subas desde principios de marzo. Chicago aún no se hace eco de este movimiento, y es posible que llegue con retraso, pero el trigo está encontrando motivos en la eurozona para ponerse al alza, siendo el conflicto bélico una de las razones, por las que el tránsito de mercadería existente podría verse limitada, mientras la evolución de cultivos en curso podría verse malograda.

PRECIOS

Los futuros de maíz y trigo locales ofrecen renta nula o negativa para el maíz 23/24 por cosechar y el trigo 24/25 por sembrar. Precios en torno a U$S 150-160/TN en maíz y U$S 190-200/TN en trigo, no logran márgenes positivos en planteos bajo alquiler, lo que pone a estos cereales con poca fuerza de venta en general y en riesgo la voluntad de siembra del cereal de invierno en particular. Seguir de cerca las subas que se observan estos días en el Mercado de Futuros, dado que los movimientos alcistas internacionales podrían ser de corto plazo, en la medida que Sudamérica afiance su cosecha de maíz y la Eurozona aquiete sus amenazas bélicas. Por tanto, capturar precios futuros de maíz abril y julio 24 en la medida que superen los U$S 160-170/TN, y visualizar mejoras sobre trigo para avanzar con liquidaciones de la 23/24, así como definir precios piso ante la intención de siembra de trigo 24/25.

Conclusiones:

Los cereales están en la mira del mercado de granos, dado que, aún con una oferta física que se calcula suficiente, las bajas se han suspendido, ante la revisión de potenciales problemas por recortes de cosecha y logísticos por el conflicto bélico para estos dos cereales. La oportunidad de capturar subas podría no durar, por lo que hay que tener precios pisos presupuestados para tomar decisiones. A seguir de cerca estos dos mercados y tomar decisiones de cobertura de precios con tabla de márgenes a la vista.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios