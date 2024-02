Premio al mejor jugador no rankeado para el joven ajedrecista rosense Santiago Amadei Pimienta

El joven ajedrecista rosense Santiago Amadei Pimienta ganó el premio al mejor jugador no rankeado en el reciente abierto internacional Pérez Chess Open 2024. El certamen se realizó en la Sociedad Italiana de Pérez del 22 al 25 de febrero y contó con la presencia de mas de 100 ajedrecistas, entre ellos una decena de grandes maestros, campeones nacionales y jugadores olímpicos del equipo argentino que participan de torneos internacionales.



Santiago obtuvo el premio ya que al momento de jugar el torneo no tenía puntaje ELO, el sistema que el ajedrez mundial utiliza para rankear a los jugadores. Sin embargo, eso no fue impedimento para que a lo largo de las 7 rondas del campeonato jugara de igual a igual contra rivales de mayor experiencia. Ahora, con los puntos obtenidos en este certamen y en el reciente Campeonato Argentino Infanto Juvenil, desde marzo pasará a tener ranking ELO.



Del torneo también participaron en buen nivel Ignacio Perassi y Patricio Ballari, quienes habitualmente compiten en el Grand Prix que se hace una vez al mes en la Biblioteca de Las Rosas.