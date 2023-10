Seguir sumando, en nuevo escenario

Luego de obtener el segundo triunfo en el año, Pablo Ortega sabe que tiene la herramienta para conseguir el campeonato de Turismo Nacional Clase 2, y el equipo Procacitto Racing tiene listo el auto para que el piloto tucumano reluzca nuevamente sus condiciones.

Haber prevalecido en Toay, le obliga a cargar mucho lastre en el Volkswagen Gol Trend, aunque el equipo sabe que no hay mucho para especular, cuando hay 20 puntos que lo distancian de la cima. Al ser un trazado nuevo para el TN, no es fácil saber cuánto será la penalización que tendrá con el auto lastrado en Santa Cruz.

Aguardando lo que será una cita histórica, en uno de los lugares turísticos por excelencia de la Argentina, Pablo destacó: “Vamos a realizar otro viajecito lindo, por más que no deje de ser complicado hacerlo desde Tucumán. Aprovecharé para conocer el sur con mi señora y con mi hija, que no conocemos, y luego de pasear un poco nos aclimataremos a la temperatura de El Calafate. Creo que va a ser una linda experiencia, el sur me encanta, y vamos a poner lo mejor de nuestra parte. Vamos a tratar de seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es seguir concentrados y activos como está haciendo el Procacitto Racing. Necesitamos seguir sumando puntos para el campeonato".

Por otro lado, Ignacio Procacitto aguarda instalarse con el equipo en El Calafate, en un larguísimo viaje desde Las Rosas. “Ultimamos detalles con anterioridad porque es largo el viaje, y debíamos comenzar el viaje con antelación. Vamos con bastante lastre en el Gol, y eso no nos va a jugar a favor, y además vamos a un circuito que casi ninguno conoce entre los pilotos de Clase 2. Queremos seguir sumando y tenemos que pensar en estas dos carreras que quedan para poder lograr el título”, explicó.

Desde el viernes habrá actividad en el autódromo ‘Enrique Quique Freile’ de El Calafate, de extensión de 3800 metros.