Juan Pablo Pugliese completó la exigente carrera "Patagonia Run"

Juan Pablo Pugliese, un apasionado corredor de nuestra localidad, ha completado recientemente uno de los desafíos más importantes del trail running en Sudamérica: la Patagonia Run, una ultramaratón de montaña que se celebra anualmente en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Pugliese se enfrentó a la distancia más larga y desafiante del evento, las 100 millas, equivalente a poco más de 162 kilómetros, superando un desnivel positivo acumulado de más de 8000 metros.

La travesía por la imponente geografía patagónica demandó un esfuerzo físico y mental extremo, que llevó a Pugliese a estar en carrera durante 41 horas ininterrumpidas. La competencia inició el viernes a las 2:30 de la tarde desde la base del Cerro Chapelco, ascendiendo hasta su cima y continuando por filos y otros cerros como el Colorado y el Vallo, en un recorrido que se repitió en algunos tramos. El corredor de Las Rosas alcanzó la meta en la madrugada del domingo.

El desafío de las 100 millas en la montaña

La distancia de 100 millas de la Patagonia Run es considerada una prueba de élite dentro del trail running y no cualquiera puede acceder a ella. Los interesados deben postularse, presentando un currículum con sus antecedentes en carreras de ultra distancia, para que la organización evalúe y apruebe su participación. Esto se debe a la alta exigencia del recorrido y las condiciones climáticas que se pueden presentar.

Según relató Pugliese, la tasa de abandono en esta distancia es significativamente alta, fluctuando generalmente entre el 40 y el 60% de los competidores. En esta edición, participaron en las 100 millas alrededor de 400 corredores. "Fue bastante duro", afirmó Pugliese, señalando que, si bien los participantes suelen estar preparados, factores físicos o mentales pueden impedirles terminar la carrera.

Preparación en el llano para conquistar cumbres

Prepararse para una carrera de montaña de estas características cuando se reside en una zona llana como Las Rosas presenta un desafío particular. "En el llano es bastante complejo porque nos faltan esos metros de desnivel acumulado", explicó Pugliese. Para compensar esta limitación, el entrenamiento se centra en el gimnasio y ejercicios de fuerza, los cuales son "sumamente útiles porque si no allá no podemos subir. Esa es la realidad". Este tipo de preparación busca fortalecer la musculatura necesaria para los constantes ascensos y descensos.

Nutrición y vestimenta clave en la ultra distancia

En competencias de tan larga duración, la nutrición y la vestimenta adecuada son fundamentales. Pugliese destacó la importancia de probar siempre la estrategia de alimentación durante los entrenamientos. "Mucho carbohidrato, sobre todo para darle energía al músculo", recomendó. Aunque existen puestos de abastecimiento en el recorrido, es vital llevar comida e hidratación personal "en el chaleco, en la mochilita que lleva, comida por si no llega en tiempo y forma a ese lugar".

En cuanto a la vestimenta, la clave es mantener el calor corporal. Se recomienda usar una buena remera térmica y, fundamentalmente, un rompeviento que sea impermeable. Esto último es crucial porque en la montaña se está "completamente expuesto al viento fuerte" y pueden presentarse precipitaciones como agua-nieve, tal como sucedió en Chapelco durante la carrera de Pugliese. "En caso de no ser impermeable hubiese sido un problema", aseguró.

La fortaleza mental: meditación y lucha contra los pensamientos

Correr durante 41 horas, atravesando dos noches sin dormir, pone a prueba no solo el físico, sino también la mente. Pugliese describió este estado como un momento propicio "para meditar porque uno piensa de todo". Los pensamientos pueden variar desde "cuestiones personales, laborales, cosas que lo mantengan despierto", e incluso se puede llegar "a ver cosas que no existen en el ambiente". Es necesario estar "bastante entretenido mentalmente para poder estar despierto".

El corredor de Las Rosas reconoció que, durante la competencia, surgen constantemente "esos pensamientos intrusivos" que invitan al abandono, especialmente cuando uno se encuentra en situaciones incómodas, con frío, cansancio y dolor. Sin embargo, la clave para seguir adelante radica en recordar la propia elección de estar allí y el esfuerzo invertido. "Cuando recordamos todo lo que pusimos para entrenar, para llegar hasta ahí, yo creo que eso nos ayuda a seguir y a terminar", reflexionó.

El apoyo fundamental del entorno

A pesar de ser una competencia individual, el apoyo externo juega un papel crucial en las ultramaratones. Juan Pablo Pugliese destacó la presencia de su señora, quien lo acompaña en la mayoría de las carreras y pudo asistirlo en uno de los puestos de abastecimiento, proveyéndole elementos que necesitaba. Asimismo, resaltó la labor del entrenador, con quien se planifican las carreras al principio del año y que "está siempre pendiente de uno" durante la preparación y la competencia.

Una pasión que nació en 2019

Consultado sobre qué lo llevó a dedicarse a correr, Pugliese compartió que comenzó en 2019. La iniciativa partió de un amigo, Gustavo Sabatino, conocido en la localidad, con quien solía hacer ciclismo. "Él me insistía con que corra, que empiece a correr, que empiece a correr", recordó. Finalmente, decidió probar y se anotó en una carrera por etapas que le gustaba mucho, llamada "El Cruce". Desde entonces, ha continuado sumando kilómetros y desafíos.

Tras la exigente Patagonia Run, Juan Pablo Pugliese no piensa detenerse. Sus próximos objetivos incluyen participar en un par de carreras en Córdoba y cerrar el año regresando al sur, a Bariloche, "a seguir sumando kilómetros y metros" en nuevas pruebas de montaña.

Fuente: 4TV - Renacer Regional Multimedios

Periodista: Juan Manuel López / Edición: LRD