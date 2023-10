Trigo y maíz temprano, producción y precios

Según los pronósticos, las lluvias aún no llegarían a las principales zonas productivas de Argentina, solo

habría lluvias leves, mientras gran parte del país muestra cero reservas de agua en el suelo. Esto sigue

agravando el escenario local, con casi un tercio de la superficie sembrada con trigo atravesando la espigazón,

y más de un millón de hectáreas sembradas con maíz temprano. Ambos cultivos necesitan lluvias y el retraso

de las mismas comienza a impactar en los precios del futuro cercano, diciembre-enero para trigo y abril para

maíz.



* Humedad de suelo y pronóstico de corto y mediano plazo:

El mapa de la izquierda muestra el porcentaje de agua útil (AU) en el perfil productivo de suelo (hasta un

metro de profundidad). Salvo el litoral y el sur de Bs As, la reserva de agua es cero. El mapa de la derecha

muestra que no se esperan lluvias de más de 5 mm para la próxima semana.



El pronóstico trimestral (octubre-noviembre-diciembre), muestra que solo sobre el este y sur del país hay 40-

50% de probabilidades de lluvias por encima de lo normal, mientras en el centro y norte de Argentina, hay

probabilidades de lluvias normales e inferior a lo normal respectivamente. Se observa además que sobre el

centro y norte del país de 40% a 60% de probabilidades de temperaturas por encima de lo normal, lo que

agravaría el estado agronómico de las zonas con lluvias escazas. Esto significa que, si bien hay 100% de

probabilidades de fase “El Niño”, que viene de la mano de lluvias abundantes sobre el continente, en este

trimestre, no habría una recomposición de agua en los perfiles de suelo de forma pareja sobre todo el

territorio productivo del país.



 *Estado de trigo y maíz 23/24:

Según monitoreos semanales de estado de cultivos, casi 40% de la superficie de trigo se encuentra en

condiciones regulares a secas, mientras el resto se encuentra en estado bueno-regular o bueno. La falta de

lluvias desde el período crítico (previo y posterior a la espigazón) hasta el llenado de granos, afecta

fuertemente al rendimiento, por aborto de flores y/o deficiente llenado de granos. La imagen de la derecha

muestra el grano de trigo desde su formación hasta su completo llenado, en este momento, podría verse

como las imágenes a y b, lo que muestra la vulnerabilidad del grano.

Las estimaciones de cosecha 23/24 de trigo ya han recortado sus expectativas hacia 14 millones de

toneladas, sin descartar posibles mayores recortes.

En cuanto al maíz temprano, si bien la siembra avanza sobre un millón de hectáreas, similar a la superficie

sembrada el año pasado a estas fechas, se sabe que gran parte de la siembra se realizó en condiciones

deficitarias de humedad. Si bien el cultivo en su primera etapa de crecimiento, no requiere importantes

cantidades de agua, tampoco dispone de un sistema radicular que explore el suelo para capturar agua, por lo

que el agua superficial es fundamental, y la falta de lluvias en el corto plazo, podría causar que el

crecimiento del maíz recién implantado se vea limitado, afectando rendimientos potenciales.

Ambos cereales entonces, se encuentran amenazados por la prolongación de la sequía en muchas áreas

productivas, así como por pronósticos menos prometedores que lo esperado hace un mes atrás.



* Precios y tendencia:

Los precios del trigo, que nunca fueron bajos en la 22/23, por los fuertes recortes productivos locales, pero

que tuvieron fuertes recortes en los últimos meses, por bajas internacionales y por cercanía con la nueva

cosecha, vuelven a la suba. En los gráficos se observa la evolución del disponible y del futuro diciembre 2023,

desde abril hasta hoy. A pesar del escaso volumen de trigo 22/23 remanente, y la sequía presente, el

disponible se sostiene en torno a U$S 260/TN, mientras el futuro, luego de fuertes bajas en mayo y julio 23,

se sostiene en torno a U$S 230/TN.





El nivel de ventas anticipadas a la exportación del trigo 23/24 es muy inferior al del año pasado a estas

fechas, 1,7 millones de toneladas, respecto a 5,3 millones el año pasado, lo que relaja la presión de corto

plazo para el mercado. Posiblemente a cosecha, podrían no observarse subas significativas, aunque haya

fuertes recortes de rendimiento, en la medida que el panorama internacional se muestra abastecido y sin

urgencias para comprar. Pero, el clima geopolítico global comienza a tornarse muy incierto, y podrían volver

subas extraordinarias, por conflictos bélicos entre potencias

En cuanto al maíz, luego de fuertes bajas para el disponible, que lo llevo a zonas debajo de U$S 180/TN,

vuelve a retomar niveles de precios por encima de U$S 240/TN. El escaso stock de este cereal, menos de 9

millones de toneladas, a seis meses de la nueva cosecha, así como la falta de oferta forrajera, permiten

visualizar un panorama alcista local para este cereal. Las subas de corto plazo podrían no escalar demasiado,

ante el panorama complejo de la macroeconomía local.

En cuanto al precio del maíz temprano, representado por el futuro abril 2024, si bien perforó los U$S 180/TN

en agosto pasado, vuelve a acercarse a U$S 190/TN y no se descartarían U$S 200/TN, en caso que los

pronósticos se cumplan y la superficie de siembra temprana se reduzca, así como los potenciales del maíz

sembrado. La geopolítica global, al igual que en trigo, podría traer movimientos fuertes en los precios

internacionales, y con esto cambiar el escenario de precios.



Conclusiones: Ante precios sostenidos para el trigo 23/24, y un panorama productivo pobre, no se

recomienda hacer ventas anticipadas por más del 30% de la mercadería, por el contrario, se recomienda

esperar y buscar coberturas flexibles que permitan tomar subas en caso de nuevas escaladas de precios. El

clima podría recortar rendimientos por encima de lo proyectado hasta ahora. En cuanto a maíz,

considerando el panorama local e internacional, preservar mercadería disponible es lo prudente en el corto

plazo, y prestar atención a subas por encima de U$S 190/TN para el futuro abril 24, que permitan hacer

coberturas de precios de venta, con flexibilidad alcista.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios