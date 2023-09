Interpretar el Mercado de derivados agrícolas

El mercado de granos evoluciona según un conjunto de factores que, desde la oferta y la demanda, forman

los precios a los que se concretan las operaciones de venta y compra de mercadería. Desde la planificación

productiva a la siembra, desde la siembra a la cosecha y desde la cosecha a la liquidación total de los granos

pasan tiempos en los que los precios evolucionan a la suba, a la baja o en dirección lateral, este último, que

resultaría en mínimas o nulas variaciones de precios, el menos frecuente. Las variaciones futuras de precios

aportan incertidumbre respecto a la renta que resulte de la actividad agrícola de cada año. Cuando esta

incertidumbre es abordada a través de herramientas comerciales que cubren precios a futuro, la misma se

transforma en riesgo precio, con una medida que establece límites a la variación futura probable de precios.



Las herramientas que cubren precios futuros de granos, son contratos que establecen en el presente precios

de una operación que se cumplirá en el futuro, los contratos más frecuentes son futuros y opciones de

futuros agrícolas, llamados en su conjunto derivados agrícolas. Hay operadores que compran y venden estos

contratos, y así se desarrolla el mercado de derivados agrícolas, que en Argentina tiene lugar en el Mercado

a Término MATBA-ROFEX, y en Estados Unidos en el Mercado a Término CBOT.



Dado que el CBOT (por sus siglas en ingles Chicago Board Of Trade) en Chicago, fundado en 1848, tiene gran

liquidez, por el alto volumen de contratos que en este se operan, los precios internacionales de granos se

referencian con este mercado para orientar tendencias de precios en el corto y mediano plazo. Es

importante entonces, para quienes toman decisiones comerciales de compra o venta de granos, conocer

algunos aspectos claves que permitan interpretar información de rápida visualización en gráficos que se

actualizan permanentemente, en función de operaciones que se realizan diariamente en el Mercado de

derivados de Chicago.



En el gráfico puede verse la evolución de precios de soja en el mercado de Chicago desde 2020 hasta ahora.

Cada barra es el resultado de una semana, si la barra es verde, esa semana los precios evolucionaron a la

suba dentro de un rango que marca la barra, si es roja, evolucionaron a la baja. El gráfico de líneas, que se

presenta debajo del de precios, muestra la evolución de la posición neta de los contratos de futuros, esto

significa, que cada punto que forma la línea, es el resultado de contratos de compra menos contratos de

venta (compras – ventas).



Dado que en el mercado de derivados hay operadores que compran o venden contratos de futuros con

diferentes fines, se discrimina entre tres diferentes tipos, diferenciados con tres colores. La línea verde

muestra la posición neta de contratos realizados por coberturistas comerciales, son quienes buscan cubrir

riesgo precio, sea desde el lugar de un productor agrícola como vendedor, de un industrial, exportador, etc.

Como comprador, quienes operan con mercadería física. El objetivo de los coberturistas es cubrir precios

que ofrezcan pisos de venta o techos de compra, para reducir en determinadas proporciones el riesgo de

pérdida por bajas o subas, por debajo o por encima de lo que cada actividad permite para sostener la

rentabilidad de la actividad que realizan, producir, moler granos, exportar, etc.





Fuente: www.finviz.com



La línea roja muestra la posición neta de contratos realizados por grandes operadores, son quienes asumen

riesgo precio, con el objetivo de ganar diferencias de precios entre compras y ventas, sin estar directamente

interesados en comprar o vender mercadería. Generalmente la línea roja se opone a la verde, dado que

estos grandes operadores están dispuestos a asumir el riesgo que los coberturistas desean delegar. No

necesariamente es exacto el posicionamiento contrario, pero en general se observa un equilibrio opuesto

entre coberturistas y grandes operadores. Por último, la línea azul, corresponde a pequeños operadores, que

también operan diferencias de precios, pero en mucho menor volumen, por tanto, se los coloca en una línea

aparte, que generalmente sigue más el movimiento de los coberturistas que de los grandes operadores.



Dado que los grandes operadores tienen interés en lograr diferencias de precios, cuando la posición neta de

contratos, resultado de contratos comprados menos vendidos, es mayor a cero, se entiende que hay más

volumen de contratos comprados que vendidos, y se deduce que la expectativa de estos grandes operadores

es alcista, por lo que compran, esperando vender a mayor precio en el futuro. Si el resultado es menor que

cero, el volumen de contratos vendidos es mayor que el de comprados, por lo que se deduce que la

expectativa es bajista, posicionándose en ventas, a la espera de comprar más barato.



Por otro lado, cuando las líneas se separan ampliamente de cero, hacia posiciones netas compradas o

vendidas, podría interpretarse que se espera alta variabilidad alcista en el mercado, mientras que, cuando

las líneas se acercan a cero, la expectativa a subas y bajas no está muy marcada, y el mercado espera ser

lateral, con menor variabilidad de precios.



En el último gráfico puede verse la evolución de la posición neta de contratos de grandes operadores, para

soja, trigo y maíz. Puede verse como maíz ha tenido fuertes apuestas a la suba hasta marzo de 2023, para

luego ir perdiendo fuerza alcista y operar en las últimas semanas con mayor expectativa bajista. En trigo se

ha sostenido más cerca de cero, pasando de resultar en posiciones netas compradas a vendidas desde

octubre de 2022. Por último, en soja, se observa que aún se sostienen apuestas a la suba, aunque el

resultado de comprados menos vendidos se acerca más a cero desde mayo de este año.



Conclusiones: Interpretar el mercado de derivados agrícolas, no representa tener la visión cierta de lo que

pasará en el futuro con los precios, pero sí brinda una herramienta de observación, para conocer la

expectativa general de grandes operadores, cuyo manejo de información y nivel de análisis es generalmente

muy superior al de los coberturistas, y esto ofrece una guía parcial que puede agregarse al conjunto de

información considerada para tomar decisiones comerciales.



Conocer los costos asumidos para producir, procesar, etc., y los precios necesarios para lograr rentabilidad,

es el primer paso para planificar la comercialización de granos. Conocer aspectos tranquera afuera, como las

expectativas de los grandes operadores que operan en el mercado de Chicago, suma nivel de análisis para

ajustar decisiones comerciales basadas en el riesgo precio que se desea acotar. Tener información disponible

y formación para interpretarla, es el capital más importante para elevar el nivel de toma de decisiones.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios