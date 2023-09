Largaba 1º pero se suspendió

El Turismo Nacional tuvo un fin de semana complicado en Buenos Aires, con un domingo que no permitió desarrollar las finales. En una decisión acertada, pero perjudicial para el espectáculo, la Clase 2 no pudo tener bandera verde cuando Pablo Ortega partía primero con el Procacitto Racing.

En todo momento, el Volkswagen Gol atendido en Las Rosas fue altamente competitivo y luego de las pruebas de clasificación, donde se ubicó tercero, fue por la serie en la tarde sabatina, que no solamente ganó sino que fue la más veloz. El tucumano logró la pole para competir en el circuito 12 de Buenos Aires, pero el domingo las cosas serían totalmente adversas, por el clima: intensas lluvias no cesaron desde la mañana y luego del anegamiento de sectores del trazado, los autos rodaron a modo previo a la final, y rápidamente los informes y opiniones dieron con la decisión de suspender la carrera.

Como no mejoró el clima, directamente no se pudo correr ni siquiera más tarde. Lamentablemente, la serie ganada dio puntos que permitieron un recorte en el campeonato respecto a los líderes, pero estaba con mucho favoritismo para la prueba principal.

“Fue una pena para el equipo, porque funcionamos muy bien. Ahora no sabemos si se hará una fecha doble o cómo se realizará esta carrera, porque todavía no hay nada en concreto. Se debe analizar la mejor posibilidad deportiva, porque por un lado nosotros logramos la pole position, pero la grilla no se mantendría por cuestiones reglamentarias”, explicó Ignacio Procacitto como responsable del equipo con el cual Pablo Ortega está haciendo una gran temporada, ubicado cuarto en la tabla a 24 puntos de los líderes.

La próxima fecha será el fin de semana del 24 de septiembre en Toay, La Pampa.