Precios de granos y saldos a comercializar

Los precios locales de granos se mueven al compás de las bajas internacionales y de la coyuntura local del tipo de cambio, lo que trae dudas respecto a la ventaja de liquidar o esperar para liquidar mercadería. Pongamos la evolución de precio de soja, trigo y maíz a la vista, y la hipótesis de evolución los próximos meses, para despejar en números y tomar decisiones.



 Precios de granos:

En Dólares: Los precios disponibles de soja, trigo y maíz en Dólares por tonelada, muestran la evolución bajista que han tenido durante los últimos meses. En el caso de soja, se observa que, iniciando el 2023 a U$S 370/TN, llegó a máximos de U$S 514/TN, para cotizar actualmente a precios en torno a U$S 355-360/TN. La soja nunca perforó los U$S 320/TN durante el 2023, pero la perspectiva de mediano plazo en soja no es muy promisoria, considerando las buenas condiciones de la soja 23/24 estadounidense y la presión de menor demanda internacional.

El maíz fluctuó este año entre máximos de U$S 280/TN, para llegar a mínimos de U$S 170/TN en la actualidad, con perspectivas internacionales de lateralidad, ante buenas condiciones del maíz estadounidense, y flujo abundante de maíz brasilero. Nos lleva a pocas expectativas de suba en el corto y mediano plazo.

En cuanto a trigo, con máximos de U$S 385/TN, hoy, a U$S 240/TN, se direcciona a valores que empalmarán con la nueva cosecha, que muestran ser bajistas, aunque podría recuperar levemente, nunca a los niveles que tenía hasta semanas atrás.



En PESOS: El salto devaluatorio de la semana pasada, se observa en las cotizaciones en PESOS de soja y trigo, no en maíz, que venía con un tipo de cambio diferencial desde la última semana de julio, momento en el que se observa el salto devaluatorio. Tomando la primera cotización de enero y la última de agosto, puede decirse que la soja tuvo una suba en PESOS equivalente a una tasa del 67% anual, muy por debajo de la tasa devaluatoria e inflacionaria. El maíz subió de $44.500 a 60.000/TN a una tasa en PESOS del 53,5% anual, inferior aún que en soja. Por último, en trigo, se observa una suba desde $56.054 a 84.000/TN, a una tasa del 76,5% anual, la mayor tasa en PESOS de los tres granos.



Las bajas de precio en Dólares y la suba del tipo de cambio, resultan en tasas en PESOS positivas, que no logran compensar las subas de tasas del tipo de cambio, de la tasa de interés ni de la inflación, que supera 125% anual. Mientras los vendedores de materias primas perdieron poder adquisitivo, los compradores mejoraros su poder de compra durante el 2023, y más aún en las últimas semanas.



 Saldos a comercializar:

Según los registros de compras, ventas y declaraciones juradas de venta al exterior, publicados semanalmente por la Secretaria de Agricultura, el saldo a comercializar de soja 22/23 es de 9,3 millones de toneladas, versus 21 millones del año pasado a estas fechas. Claro que este año ese saldo representó el volumen de cosecha. Es importante comprender que, a menos de la mitad de volumen para comercializar, respecto al año pasado, y precios que han perdido poder adquisitivo, es fundamental analizar alternativas de postergación de ventas en el corto plazo, y analizar estrategias comerciales vinculadas a herramientas financieras, que permitan recuperar parte del precio perdido durante estos meses.



El saldo de maíz 22/23 es inferior a 13 millones de toneladas, versus 16 millones de toneladas de saldo el año pasado a estas fechas. Dadas las intervenciones a la exportación de este cereal, es menos complejo que en soja, el bajo volumen a comercializar, por lo que en maíz se recomienda analizar más precisamente alternativas financieras con liquidaciones.



Por último, el trigo 22/23, con 1,5 millones de toneladas de saldo, es suficiente para disponer de 100.000 toneladas semanales, hasta la próxima cosecha, lo que no muestra presión alcista a nivel local, y, al igual que maíz, lleva a pensar en liquidar y mejorar el resultado a través de inversiones que otorguen mayor tasa que la que daría una suba de precio en PESOS los próximos dos meses.



Conclusiones: Siguiendo con la lógica del informe de la semana pasada, analizar tasas ofrecidas en diferentes destinos posibles de liquidación, dado que, esperar en granos, como los gráficos y tasas lo demuestran, solo ha resultado en pérdida de poder adquisitivo de cada tonelada vendida.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios