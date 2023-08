“Todo se reorganizó muy bien, y estamos ejecutando mucha obra pública", expresó Meyer

-«En este momento (por el viernes) se está colocando el hormigón en la segunda mano de calle Córdoba al 700, la semana pasada se hormigonó completa Córdoba al 900, y la próxima semana arrancamos con Salta al 900 y se va a abrir caja en Salta al 700. Estamos pavimentando prácticamente una cuadra por semana»

-«La municipalidad arrancó con todo, mi equipo está trabajando a full y las cuadrillas con los trabajadores muy bien, estamos trabajando y organizándonos de manera correcta. Poner en marcha el monstruo que es la municipalidad de Las Rosas, demanda tiempo y dedicación. »

-«Tenemos una sobrecarga de personal porque estamos con el recupero de horas de los trabajadores que aceptaron los diferentes convenios que habíamos propuesto desde el municipio. Así que realmente del área de servicios públicos está duplicando esfuerzos, el señor Armando Quiroz está prácticamente todo el día abocado al trabajo, haciendo un esfuerzo enorme, como también a Guillermo Veneroni y Josefina Córdoba -de obras públicas- que son quienes coordinan las diferentes cuadrillas. Estamos a dedicados a fondo, porque es lo que nos gusta, acá no nada se hace de forma forzada»

30 de Agosto – Santa Rosa de Lima. «Es en lo inmediato la primer fiesta grande que tenemos. No se han convocado este año a las empresas para hacer el tradicional desfile de implementos por una cuestión de tiempo, porque toda la situación que atravesamos nos atrasó, nos ha restado mucho tiempo en la organización. Quiero destacar que Mauricio Vescovo -Secretario de Cultura- estuvo tres meses manejando un tractor o sea realmente nos abocamos a otras tareas. Pero igualmente el 30 de Agosto va a estar muy bien organizado, van a desfilar las instituciones, bomberos, clubes, escuelas, Peña La Carreta y otras.

Van a tener un rol protagónico las instituciones tradicionalistas. O sea será un día extraordinario con muchas actividades para niños, con regalos, con sorteos, con espectáculos Vamos a tener visita de otros funcionarios. Será una jornada muy linda, muy meritoria para la ciudad, un día de reencuentros».

Elecciones PASO. «Mi opinión es la opinión que tiene la mayoría de las personas. Yo apoyo abiertamente a Patricia Bullrich, es la clase de funcionario que apoyo y tiene experiencia. Pero no voy a cuestionar la gente que votó Milei. Si yo no estuviera con Bullrich y no fuera ella mi candidata, lo voto Milei también, así de simple. Yo celebro los cambios, celebro que la gente busque otro camino y celebro que este sistema que no sirve empieza a desgranarse, todo conseguido con el voto de la gente, conseguido como corresponde eligiendo en democracia.»

«Espero que venga gente con la decisión, con el coraje, con la firmeza y la determinación que hace falta para marcar un horizonte distinto. Y en este aspecto no solamente se trata de los funcionarios sino que quiero poner como ejemplo al ciudadano rosense que es el que ha marcado el norte a la region, a la provincia y porqué no a un país. El ciudadano rosense apoya los cambios que sabe que son para el beneficio de la ciudad, que son en pos de lo que corresponde, de la justicia y de la honestidad. Así que no voy a dejar de agradecer nunca el apoyo que me dieron, no solo en la urna sino el acompañamiento en bancarnos en este proceso que ganó la ciudad. Le agradezco a los jóvenes porque hoy tenemos una juventud mucho más comprometida, que no la comprás con el cuento del tío, sino que hay jóvenes que hoy ven la realidad más allá de la que le cuenten».