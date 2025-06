Campaña de cercanía y decepción por el nivel político

Gustavo Sabatino -más conocido como Gusti- inició la entrevista manifestando su "muy lindo" y "muy buen" balance de campaña, destacando la repercusión positiva en la calle y el "acercamiento" y "brazo tendido" de los vecinos. Sin embargo, expresó su decepción por el nivel del debate político: "esperaba que haya una discusión un poco más política, en donde se traten los temas que nos importan a todos". Lamentó la constante recurrencia a las "agresiones personales", los "ataques desde las redes sociales", la "difamación" y la creación de "fake news" y "videos que no existen", una práctica que, según él, se ha vuelto "moneda corriente" en Las Rosas.

Sabatino afirmó que no teme a estas tácticas, ya que ingresaron a la contienda sabiendo a lo que se exponían. Subrayó que su único compromiso es con los ciudadanos y las instituciones, a quienes prometió defender. Denunció que en la ciudad se toman "represalias" contra quienes expresan opiniones críticas, llegando incluso a "multar", "perseguir" y "buscar hasta la última vuelta para hacer algo en perjuicio" de esas personas. "Acá encontraron una persona que se la banca, que se va a parar de mano cuando se tenga que parar de mano", advirtió.

El candidato lamentó la falta de un debate político real y criticó duramente a sus oponentes. Cuestionó a un candidato que, viviendo "hace dos o tres años" en la ciudad, "no habló en ningún momento en la campaña", y a otro que, tras "cuatro años de estar en gestión, tiene que hacer un video presentándose quién es". Esto, para Sabatino, refleja el "bajo nivel político" local. Concluyó que en la ciudad "no está todo bien", y que lo más preocupante es el "maltrato humano", al que su espacio viene a "ponerle un freno".

La representación de Gustavo Sabatino y el proyecto "Más para Santa Fe"

Marcos Di Santo, por su parte, explicó por qué Gusti Sabatino es el candidato ideal para representar a "Más para Santa Fe". Destacó que el candidato es parte de un espacio con años de trayectoria y que en él encuentran una "representación muy fuerte" no solo para el partido, sino para toda la comunidad. Di Santo enfatizó que la candidatura de Sabatino simboliza un "proyecto futuro en crecimiento y desarrollo", cuyo objetivo principal es "trabajar por la gente, por la comunidad, por las instituciones".

El actual edil resaltó que esta campaña no fue "una más", ya que muchos de los ejes propuestos por Gustavo Sabatino fueron "incorporados" o "tenidos muy en cuenta en la gestión local". Para Di Santo, esto es un "orgullo" que su espacio haya logrado "poner en agenda del Ejecutivo temas que no solo nos preocupan a nosotros sino que le preocupan a toda la gente".

Compromiso con la escucha y el fin del "ninguneo"

Gustavo Sabatino aseguró que, de ser electo, será una persona que "va a escuchar" y "va a estar siempre acompañando a las instituciones". Como ejemplo, mencionó su reciente preocupación por la exclusión de instituciones deportivas de la próxima "Fiesta del Mate", un evento crucial para su recaudación anual. "Apelo a que revean ese tema", dijo, prometiendo defender a la gente y a las instituciones desde el Concejo a partir del 10 de diciembre.

Sabatino afirmó que no lo mueve el odio, sino el "amor por mi ciudad". Aseguró que no necesita un cargo ni una banca, y que no busca "ganar imagen política". De hecho, reiteró que no cobrará su sueldo como concejal por una cuestión legal. Su única motivación, dijo, es el "cariño y devolverle un poquito a mi ciudad todo lo que me dio".

Respecto al intercambio con la gente, Sabatino volvió a enfatizar el "maltrato, el pisoteo, el ninguneo". Sostuvo que esto "no puede ser moneda corriente" y "se tiene que terminar de una buena vez". Argumentó que, si bien es válido pensar distinto, nadie tiene el derecho de maltratar a otro por tener un cargo o "creerse el dueño de la ciudad". "Somos todos vecinos, nos conocemos de toda la vida", dijo, y agregó: "Podemos tener diferencias políticas, el problema es cuando tenemos diferencias humanas".

Un cierre de campaña con la "mano limpia"

Marcos Di Santo resumió la campaña como "corta, rápida, pero muy conformes" por haber "dejado todo" y logrado transmitir el proyecto y las ideas de Gustavo Sabatino.

Para finalizar, Gusti Sabatino agradeció a la gente por las muestras de cariño. Reiteró que viene a la política "con las manos limpias", sin necesidad de "servirse" de ella. Invitó a cualquier persona que dude de él o piense algo negativo, a acudir juntos a la justicia para que "demuestre lo que piensa de mí o lo que dice".