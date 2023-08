Dólar maíz: el resultado de las liquidaciones

A poco más de una semana de entrar en vigencia el nuevo decreto que ofrece tipo de cambio diferencial

para liquidación de mercadería vinculada a la exportación desde economías regionales, habiendo sido

incluido el maíz en dicho decreto, se observa el notable mayor volumen de maíz liquidado durante la última

semana de julio 23, en respuesta a mayores precios de venta.



¿Cuál es el resultado de estas liquidaciones en términos de ingreso de divisas, rentabilidad agrícola y de

poder adquisitivo del consumidor?



 Ingreso de divisas:

El gráfico obtenido desde la plataforma de SIO granos, muestra las operaciones de venta de maíz realizadas a

precio hecho, es decir, no se incluye el volumen de mercadería vendida bajo la condición “a fijar”.



Se observan ventas diarias que apenas superaron 200 mil toneladas durante alguna jornada de abril, plena

trilla de maíz temprano, de modo que, desde iniciada la cosecha de maíz 22/23, hasta la semana anterior al

decreto que estableció el Dólar maíz, se vendieron entre 20 y 200 mil toneladas diarias, siendo más

frecuentes ventas en torno a 90 mil toneladas, ventas de maíz 21/22 y 22/23. Los precios en PESOS, a los que

pudo liquidarse hasta el 20 de julio, menos de 300 mil toneladas de maíz 22/23, fluctuaron entre $53.700 y

43.600/TN, según la pizarra en Rosario, este rango, en tipo de cambio oficial, resultó en precios entre U$S

254 y 179/TN, lo que representa en Pesos a una variación de apenas 20%, mientras en Dólares representa

una variación superior al 40%, producto de la devaluación que sufrió la moneda nacional en los últimos

meses.



Dado que el mayor volumen de ventas tuvo como destino la exportación, y que los precios FOB desde abril

en adelante fluctuaron entre U$S 280 y 230/TN, puede decirse que ingresaron al país aproximadamente U$S

75 millones por exportación de maíz 22/23 como grano.

A partir del 24 de julio pasado, las liquidaciones de maíz con precio, según lo registrado en SIO granos,

asciende a más de 2,3 millones de toneladas, a precios en PESOS que fluctuaron en torno a $62.000/TN, que,

a tipo de cambio diferencial, Dólar maíz $340/U$S, equivale a U$S 180-182/TN. Considerando el precio FOB

desde el 24 de julio, a U$S 220-225/TN, puede decirse que las liquidaciones desde la entrada en vigencia del

Dólar maíz, representan un potencial ingreso de divisas de más de U$S 500 millones, 25% del objetivo de

este Dólar maíz cuando termine el período a fin de agosto, de U$S 2.000 millones.



 Rentabilidad agrícola:

A rendimientos promedio de maíz 35% inferiores a lo normal a nivel nacional, hasta ahora, que falta más del

30% de maíz por levantar, considerando planteos bajo alquiler, precios en torno a U$S 180/TN, ofrecen

rentas negativas, que en Dólares resulta en U$S -300/ha. El Dólar maíz, a $62.000/TN, representa a tipo de

cambio diferencial, $340/U$S, U$S 182/TN, y a tipo de cambio oficial, $275,3/U$S, equivale a un precio en

Dólares de U$S 225,2/TN. Este último valor, permite recortar casi a cero los resultados negativos de planteos

afectados por sequía en sus rendimientos, y lograr liquidez que podrán convertir en insumos o inversiones

para la nueva campaña 23/24.

Liquidar a tipo de cambio diferencial dará resultados según el destino que se dé a cada liquidación,

ofreciendo mayor rendimiento para la compra de insumos, para el pago de servicios ligados a tipo de cambio

oficial. Considerar proporción de cosecha a liquidar a estos precios, y alternativa de mejora de precios

internacionales hacia fin de año.



 Poder adquisitivo del consumidor:

Se registran niveles de inflación cercano al 10% mensual, según los registros del INDEC, mientras es sabido

que el precio de las carnes, principalmente la bovina, han avanzado con retraso en el precio al productor y al

consumidor, complicando la rentabilidad pecuaria. La actual suba del precio del maíz, que pasó de $50.000 a

62.000/TN, una suba del 24%, impactaría sobre los costos de las diferentes cadenas cárnicas, láctea y aviar,

en variados porcentajes, que se proyectan entre 9 y 11%, y serían trasladadas en diferente medida al

consumidor final. Dado el atraso inflacionario de las carnes respecto al resto de alimentos de la canasta

básica alimentaria, podría notarse una actualización de precios que afecte al poder adquisitivo del

consumidor final. No obstante, la merma de compras frenará estas subas parcialmente.

Al finalizar agosto, podrán conocerse las consecuencias en materia de precios y de volúmenes de venta de

carnes, lácteos y huevos, debido al tipo de cambio diferencial del maíz, insumo básico de estas cadenas de

valor.



Conclusiones: El resultado de Dólar maíz, a una semana de entrada en vigencia, muestra éxito para el

objetivo planteado respecto al ingreso de divisas al Banco Central de la República Argentina, muestra

mejoras sobre el resultado económico del maíz 22/23 de las agro empresas, y amenaza con ser inflacionario

para la economía local del consumidor final. El balance final del Dólar maíz podrá conocerse al final del

período, las decisiones tomadas por los diferentes actores atravesados por esta medida, desde el gobierno

hasta el consumidor final, darán mayor o menor sentido a la misma, mostrando su eficiencia en el corto y

mediano plazo.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios