Clima, suelo y producción, el gran capital argentino

El sector agropecuario argentino aporta más de 6% del PBI nacional en forma directa, y, a través de la

agroindustria y transporte, suma a otro 21% del PBI. La relevancia de la actividad agropecuaria en la

macroeconomía nacional, hace que cualquier elemento que afecte su productividad deba ser especialmente

estudiado, medido y monitoreado. El clima, el suelo y la producción agropecuaria entonces, son recursos

que conforman parte del valioso capital argentino, dignos de especial seguimiento a través de organismos

públicos y privados.

Las tres sequías consecutivas que sufrió nuestro país, puso en la mira discusiones sobre el cambio climático y

manejo de sistemas productivos. Para argumentar sobre temas climáticos se demandan registros históricos

de lluvias, temperaturas y tantas variables como haya a disposición, mientras que, para argumentar sobre

manejos productivos, se acude a información histórica de suelos y uso agronómico de los mismos.



Un rol de las instituciones públicas es bregar por el bien común, en muchos casos mediando entre los

intereses privados de las empresas y los lineamientos que rigen desde el estado. Es en este rol en que INTA,

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, desarrolló plataformas digitales para registro y socialización

de información agro meteorológica, productiva y geológica, fundamental para tomar decisiones, se trata de

las plataformas INTA SIGA, SEPA y GEO INTA.



El primero, INTA SIGA, Sistema de Información y Gestión Agro meteorológica, provee información de libre

descarga, y permite consultar datos actuales e históricos nacionales, registrados a través de una red de

estaciones meteorológicas. Los datos brindados, volumen de lluvias diarias, temperaturas, humedad relativa,

velocidad y dirección de vientos, entre otros, es de dominio público, demandados y usados como fuente

primaria oficial de información para diversos fines, desde conocer el estado climático inmediato por la

amplia red de estaciones meteorológicas que la componen (Figura 1), hasta, ante eventos climáticos

extremos, respaldar informes para declarar regiones de emergencia agropecuaria, como ocurrió en la

presente campaña 22/23. También son usados para investigaciones académicas, institucionales y de otros

organismos, y, dentro de la institución, como insumo básico para desarrollar informes periódicos especiales

de evolución agroclimática y perspectivas a mediano y largo plazo, informes brindados desde el Instituto de

Clima y Agua (Figura 2). La Oficina de Riesgo Agropecuario, ORA, cuenta con los registros de INTA SIGA como

parte de sus fuentes primarias para elaborar mapas de riesgo agropecuario y hacer prospectiva respecto al

riesgo de ocurrencia de eventos perjudiciales para la producción agropecuaria.



Otra de las plataformas, muy consultadas para observar registros históricos y estado actual de la producción

agropecuaria, es SEPA, herramientas satelitales para el Seguimiento de la Producción Agropecuaria. Dada la

disponibilidad de antenas propias ubicadas en Castelar, Buenos Aires, con cobertura nacional, se obtienen

imágenes satelitales de cobertura vegetal, focos de calor, humedad del suelo, a través de las que se

desarrollan mapas e informes que monitorean la evolución de la producción agropecuaria. El nivel de detalle

de estos satélites, permite detectar zonas en las que ocurrieron eventos destacables, útil para tomar

decisiones de manejo sustentables sobre el uso de los recursos naturales (Figura 3).



El GEO INTA, Sistema de Gestión de Datos Espaciales de INTA, es una plataforma en la que se encuentra el

mapa nacional argentino, con la distribución de todos los cultivos, mapas de suelo, perfiles y coberturas de

suelos, imágenes y bases de datos georreferenciadas (Figura 4). En esta pueden hacerse consultas y

procesamiento de datos georreferenciados de suelo, cobertura y perfiles de suelos, cursos de agua, entre

otros. Parte de esta información solo podía ser consultada a través de mapas de suelo impresos de

provincias productivas del país, realizados hace décadas por profesionales de INTA, que muestra

composición y aptitud productiva de suelos, describiendo limitaciones por erosión hídrica, eólica, drenaje,

etc., para acceder a estos había que acercarse a alguna dependencia de INTA u organismos vinculados que

tuvieran copias de estos mapas de suelo, lo que, a través de esta plataforma, aportó accesibilidad libre a

través de internet. Las mayores consultas son realizadas por profesionales agropecuarios, agentes

inmobiliarios rurales y productores, interesados en conocer la aptitud de suelos, previo a tomar decisiones

de compra o alquiler de campos. También es información fundamental para funcionarios y profesionales

asesores involucrados al diseño de políticas públicas y/o desarrollo de leyes vinculadas con el uso del recurso

natural suelo. Disponer de esta información digitalizada es una herramienta que aporta igualdad de

oportunidades a decisores de la producción agropecuaria y de la administración pública, para garantizar la

sustentabilidad del uso de los recursos naturales del país.

Estas tres herramientas informáticas descriptas, cumplen un rol fundamental en el aporte de información al

sector público y privado, y además tienen un alcance potencial difícil de medir en el futuro, sobre el

desarrollo de herramientas que aporten a la gestión de recursos naturales y garanticen una equilibrada

evolución productiva, social y ambiental del país. Sin embargo, ninguna de estas plataformas está disponible

en la actualidad, desde el ataque cibernético a la infraestructura informática de INTA, de público

conocimiento el pasado 29 de abril de 2023. No han trascendido anuncios que den previsibilidad respecto a

la restitución de estas plataformas en el corto plazo. Es importante, por el nivel de relevancia y alcance de la

información no disponible en la actualidad, poner en valor el desarrollo alcanzado previo al cyber ataque,

con la correspondiente inversión de tiempo y dinero público, y el nivel de prioridad con el que está siendo

tratado este problema para dar solución y restituir el uso de estas plataformas.



Conclusiones: Este año, luego de tres sequías que nos preceden, Argentina podrá comprobar las

consecuencias de un traspié productivo, no solo en los sectores directamente vinculados a la producción

agropecuaria, que aportan a más del 27% del PBI, sino de todos los sectores afectados indirectamente por

este fracaso productivo, y será una oportunidad para analizar el efecto cascada de la producción primaria

sobre el resto de las áreas que mueven la economía nacional. Haber tenido a disposición información pública

como la descripta en este informe, permitió ajustar decisiones productivas y económicas, anticipando el

fracaso de la campaña.

Dar prioridad a disponer de esta información en el mediano plazo, devolverá herramientas a Argentina para

avanzar en la administración de la información pública de clima, suelo y producción agropecuaria y disponer

de datos duros necesarios en el desarrollo y reformulación del manejo productivo de sus recursos naturales.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios