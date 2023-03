Evaluar daños para presupuestar financiación necesaria

La campaña de verano avanza sobre la última etapa de los cultivos que lograron sembrarse en fechas tempranas. Los primeros lotes de soja cosechados en zona núcleo, arrojaron rendimientos muy bajos y mala calidad comercial de granos, sin datos promedio de rendimientos aún, a diferencia de maíz temprano, que arroja primeros datos de cosecha en zona núcleo, con el promedio inferior a 54 qq/ha, 16% por debajo de rendimiento promedio al inicio de cosecha el año pasado. Los datos irán ajustándose a medida que avance la superficie cosechada, se agudice el relevamiento de superficie perdida, y se monetice a precio de mercado la mercadería cosechada, según cantidad y calidad comercial. Antes de avanzar con las maquinas hay que avanzar con los cálculos tranquera adentro, para identificar el nivel de daño productivo de cada agro empresa, y que representa esto en términos económicos y financieros.

A nivel país, como ya se mostró en informes anteriores, semana a semana se estima la condición de los cultivos en las regiones productivas del territorio nacional, y se eleva el porcentaje de superficie en condiciones malas a regulares en soja y maíz. En los gráficos puede verse el estado y la condición hídrica de estos cultivos el pasado 16 de marzo 2023, y comparar con la misma fecha en 2022.

El 75% de la superficie de soja se encuentra en estado malo a regular, a diferencia del 17% en la campaña 21/22. En cuanto a la condición hídrica, 71% de la superficie se encuentra en condición regular a sequía, a diferencia del 25% de la superficie el año pasado a esta fecha.

En cuanto a maíz, 60% de la superficie implantada se encuentra en estado regular a mala, y 63% en condiciones hídricas regulares a sequía a marzo 2023, mientras el año pasado a igual fecha, en estas condiciones solo estaba 20% y 22% de la superficie de maíz.

Hasta marzo 2023 la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó rendimientos 22/23 promedio nacional de soja en 20,3 quintales por hectárea (qq/ha) y de maíz 57,8 qq/ha, contra 27,7 qq/ha de soja y 68,8 qq/ha de maíz de rendimiento promedio en la campaña 21/22, esto marca por ahora, una merma en rendimientos de 27% y 16% para soja y maíz respectivamente entre campañas, estimaciones que deben ser actualizadas a nivel país a medida que se descubren los rendimientos reales con el avance de la cosecha. Mientras ello ocurre, es necesario apresurar los ajustes de cosecha lote a lote para tomar decisiones tranquera adentro.

A nivel de agro empresa, recorrer lotes y estimar rendimientos de soja y maíz, permite saber el nivel de daño productivo para avanzar cuantificando el daño económico y financiero 22/23.

El recorrido de lotes, conociendo potenciales productivos en diferentes tipos de campañas, normales, secas o lluviosas, debe hacerse con celeridad, pero sin comprometer precisión, para ajustar el monitoreo según la heterogeneidad de cada lote. En maíz se recomienda estimar rendimientos cuando los granos de la espiga sean bien diferenciados, y en soja, cuando al menos un grano de la chaucha ocupe toda la cavidad de la misma (R6). Se recomienda hacer un muestreo cada 15 hectáreas tanto para soja como para maíz, y los cálculos para promediar componentes de rendimiento, se recomienda para ambos cultivos sobre 15 plantas de una misma hilera, contando número de plantas por metro cuadrado, para luego llevar a hectárea, en la hilera promediar número de chauchas (soja) o espigas (maíz) por planta, promediar número de granos por chaucha (soja) o por espiga (maíz), y conocer el peso de mil granos, ante las adversas condiciones de llenado de esta campaña, con estos datos se procede a estimar rendimiento utilizando una fórmula muy simple:

* SOJA: (Promedio de chauchas/plantas * promedio de granos/chaucha * plantas/hectárea * peso de 1000 semillas) / 1000

Ejemplo: (32 * 2,2 * 320.000/ha * 0,150 Kg) /1000 = 3.379 Kg/ha

* MAÍZ: [Promedio de espigas/planta * promedio de granos/espiga (número de hileras/espiga * número de granos/hilera) * plantas/ha * peso de 1.000 semillas]

Ejemplo: [1 * 455 (13*35) * 70.000/ha * 0,295 Kg] / 1.000 = 9.396 Kg/ha

A mayor grado de afectación por sequía, cada componente de rendimiento se verá recortado de los valores normales, así el número de plantas por hectárea será inferior, al igual que el número de espigas o chauchas por planta, etc., y la estimación permitirá, previo a la trilla, tener una estimación de cosecha más ajustada que aquella supuesta por palpito, supuestos o estimaciones nacionales.

Algo que también podría estimarse, aunque más complejo para dar representatividad con un acotado número de muestras, es la calidad comercial de los granos, principalmente en soja, dado que el fuerte stress hídrico de la campaña y las heladas sufridas a mediados de febrero en muchas zonas, causaron anomalías en el normal desarrollo de los granos, resultando en la aparición de granos verdes y heterogeneidad de tamaño en diferentes proporciones, según cuan afectado haya sido el lote. Hay datos locales de cosecha de soja de primera, con rendimientos en torno a 20 qq/ha, y mermas por grano verde del 15%, es decir, por cada quintal (100 kg), se cuentan 85 kilos, entonces el rendimiento de 20 qq/ha resulta en realidad en 17 qq/ha, por mermas en calidad. Los estándares de calidad comercial tienen rangos de tolerancia para diferentes daños del grano, por encima de los niveles de tolerancia, hay rechazo de la mercadería. Sin embargo, ante la actual coyuntura de escasez de cosecha, comienzan a conocerse las condiciones de recibo de las plantas de acopio, ampliadas en su tolerancia, y ajustando el nivel de mermas como castigo por mala calidad.

Con los rendimientos estimados y los precios futuros de cosecha, futuro soja mayo y julio 2023 para soja de primera y segunda respectivamente, y futuro maíz abril y julio 2023 para maíz temprano y tardío respectivamente, puede estimarse el ingreso bruto de la actual 22/23. Puede tomar diferentes valores, en la medida que se hayan realizado coberturas de precios de venta con anticipación.

Al recorrido a campo, sigue el trabajo en gabinete, con contador y cuentas a la vista. Conocer la proporción de costos productivos totales ya saldados, y aquellos que deben ser afrontados en el trimestre entrante, de abril a junio 2023. Actualizar además las condiciones comerciales de cosecha y comercialización (acarreos, fletes largos, acondicionamiento, comisiones, etc.). Una vez estimados los costos totales adeudados y el ingreso bruto de la cosecha, se tendrá una idea clara de la proporción de la actual campaña que podrá ser cubierta con la cosecha presente y que deberá refinanciarse hacia adelante. En resumen, lograr rentabilidad positiva o nula, coloca el resultado de la actual campaña en la posición de saldar completamente los costos de la misma, mientras una renta negativa, dirá en cuanto deberá ser refinanciada la campaña 22/23.

Una vez asumido el cierre de la 22/23, poner delante los costos de estructura 2023, que involucran el costo de vida de cada productor, y los costos de implantación de la 23/24. Con estos valores, de haber estimado una renta cero o negativa en la 22/23, podrá calcularse el volumen de financiamiento que habrá que negociar en el corto y mediano plazo, para seguir la actividad agrícola. La proporción del refinanciamiento 22/23 y la planificación productiva 23/24, permite conocer los montos y plazos necesarios a solicitar, dado que será la próxima cosecha, o parte de ella, la que deberá saldar estas deudas.

El origen de la financiación a solicitar, puede provenir de capital propio resguardado como fondo de emergencia, no disponible en muchas empresas, o capitales de terceros, para este último, no solo los Bancos cumplen un rol fundamental, sino también el mercado de capitales, a través de sus diversas herramientas de financiación. Cuando se conoce que, en Argentina, de cada U$S 10 de crédito aportado por terceros, solo U$S 2 son aportados por instituciones bancarias, mientras U$S 8 son aportados por organismos privados a través del mercado de capitales, este último cobra especial interés.

Abordar las herramientas financieras del mercado de capitales es una tarea que debe profundizarse a través de capacitaciones y consultas con expertos en finanzas e inversiones, y es lo que se realizó el pasado 17 de marzo en el Taller de Mercado de Granos organizado por INTA, en el que disertó la experta en financiamiento agropecuario, Mónica Ortolani, con una audiencia presencial que, en tiempos de escasez, agudiza el ingenio y aumenta el interés de aprender nuevas alternativas para dar solución a los problemas emergentes. Invitamos a los interesados en escuchar la grabación de este taller, a solicitar el link de acceso a [email protected] o [email protected]

Conclusiones: Los componentes productivos, comerciales y financieros deben ser cuantificados, para establecer límites de autofinanciación, renegociación de deuda y requerimientos de nuevos financiamientos. Recorrer lotes, estimar superficie de pérdida de cosecha, rendimientos a cosechar, nivel de endeudamiento, gastos de cosecha y comercialización, así como costos de estructura y aquellos vinculados a una nueva campaña, la 23/24, son tareas que hay que hacer, porque “el que cuenta, se da cuenta”, y dimensionar el problema es el primer paso para identificar el camino hacia la solución.

Avanzar a través de la sequía más fuerte de Argentina, midiendo el problema y buscando objetivamente mecanismos de solución, con la esperanza de una nueva siembra que traerá nuevas oportunidades, para tomar revancha hacia el crecimiento.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios