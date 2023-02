Record histórico absoluto de temperatura mínima para febrero

18 febrero 2023 - Informe especial.

Recórds de temperaturas mínimas.

Un inusual avance de aire polar generó la ruptura, sobre nuestro SUR santafesino, y en otras áreas del país, de anteriores valores de temperaturas mínimas.

La mínima absoluta para un febrero, sobre nuestra zona, era de 4°C, registrada en Casilda el 18 de febrero de 1934. Ahora se ha registrado en la Estación Meteorológica Automática de Bigand, el valor de 1.4°C. (No oficial), lo que representa un RECÓRD HISTÓRICO ABSOLUTO.

Este dato seguramente No será tomado en cuenta al momento de las estádisticas, pero es bueno saber que en casi cien años no se habían registrado valores tan bajos de temperaturas mínimas sobre el sur de Santa Fe. Lo que deja a este 2023 con el febrero más frío en casi un siglo. Es dable recordar que el hemisferio Norte, en estos momentos, sigue cursando un invierno crudísimo.

Oscar Monjelat - Director Grupo Caza Tormentas del Sur

En la zona:

Datos y cuadro elaborado por Brian Sundt. Muchas gracias