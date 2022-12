Guillermo Luzzi fue elegido presidente del Concejo Deliberante

Este martes, pasadas las 20 horas, durante la Sesión Preparatoria, se realizó la designación de autoridades del Concejo Deliberante para el Periodo Ordinario 2023.

El Concejal Guillermo Luzzi del Bloque del Frente Progresista Cívico y Social, fue elegido en la Presidencia del Cuerpo por unanimidad de votos; al igual que la Concejal Luz Marina Fischer quien ocupará el cargo de la Vicepresidencia y Jesús Urquía la Vicepresidencia segunda.

Convocada por resolución interna, la Sesión Preparatoria tuvo por objeto elegir la Presidencia y Vicepresidencia del Cuerpo como así también la conformación de las Comisiones. Vale la pena remarcar que las mismas no tuvieron modificaciones, solo en el caso del bloque oficialista donde el Prof. Alejandro Pertusati tomó la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y la Comisión de Obras Públicas, Seguridad y Planeamiento antes integradas por su compañero de bloque Guillermo Luzzi.

Se acordó además que las Sesiones Ordinarias, de carácter público, se llevarán a cabo los martes a las 20 horas y las sesiones de comisión los días lunes.

Por su parte, Luzzi, en dialogo con los medios locales expresaba: “Primero quiero felicitar a Alejandro Pertusati por su presidencia. Fue un año de mucha disidencia pero hubo respeto, entonces se pudo trabajar muy bien. El año pasado me habían ofrecido este cargo, pero necesitaba un año de adaptación ya que venia del trabajo ejecutivo; y sinceramente me llena de orgullo que los bloques de oposición felicitaran a Alejandro por su labor en el recinto y tampoco tuvieron dudas cuando me mocionó como presidente”.

«Este lugar que ocuparé representa un compromiso con la sociedad. En este Concejo Deliberante trabajamos fuertemente con la participación ciudadana en la toma de decisiones, por lo tanto tenemos que mantener permanentemente una escucha activa a las necesidades que presenta la comunidad para poder legislar y dar soluciones a las problemáticas de los vecinos y vecinas. Nuestro trabajo va a seguir enfocado en adecuar y actualizar la normativa y sobre todo dictar aquellas ordenanzas necesarias para el beneficio de la ciudadanía». Finalizó el nuevo Presidente.

