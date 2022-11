En el Club Unión de Los Cardos, el pasado sábado 29 de octubre, organizado por la Liga Rosense F7, dicho club y contando con el apoyo de la comuna local, se desarrolló el primer torneo nacional de fútbol femenino infantil F7.

Se jugó en categorías Sub 13 y Sub 11 sumando 28 equipos en total; con presencia de C. A. River Plate (CABA), N. O. Boys (Rosario), C. A. Platense, Atlétíco Rafaela, Escuela Social y Deportiva Pampa Futbol, Escuela de Futbol San Fernando (Granadero Baigorria), Argentino de Humberto Primo, C. A. El Expreso, Arietis Academia de Fútbol (Rafaela), Club, Gral. Belgrano (Santa Rosa - La Pampa), Club Unión (Los Cardos), Fútbol Femenino Piamonte, Deportivo Semillero Rosense, C. A. Barraca (Armstrong) y C. A. Williams Kemmis.

En Copa de Oro los ganadores fueron en categoría Sub 11 fue el C. A. River Plate, y en la categoría Sub 13, Atlético Rafaela. Mientras que en Copa de Plata, San Fernando (Sub11) y Arietis (Sub13).

«Fue una hermosa fiesta del fútbol y del deporte», señaló Alan Tramannoni, presidente de la comuna de Los Cardos, a El Trébol Digital y añadió: «La organización fue excelente, el marco de público notable y la experiencia para las niñas locales, la gente del club y el pueblo, fue inolvidable. Desde la comuna apoyamos con todo lo que se pudo y ya pensamos en 2023, para llevar adelante una fiesta similar pero con dos días de duración y más equipos de toda Argentina».

El gobierno local aportó la "Copa Comuna de Los Cardos", colaboró con la compra de los premios y puso a disposición del club a los empleados comunales.