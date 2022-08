Variables que afectan el resultado de las agro empresas

Hay muchas variables que se mueven en simultáneo cuando se analiza la economía social del país, y cuando de producción agrícola se trata, hay algunas de estas que, vistas a través de ejemplos, permitirían facilitar la comprensión del impacto que su evolución en el tiempo tiene sobre los resultados de las agro empresas. Veamos la evolución de tres variables los últimos doce meses y que significa en materia de avance o retroceso de la actividad agrícola, observando específicamente a la soja, por ser el grano que más miradas se lleva desde la macroeconomía local.

Una de las variables claves es el precio de los granos, veamos como las variaciones de precios trajeron grandes diferencias, según en qué moneda y a qué tipo de cambio estemos midiendo.

En el gráfico tenemos la evolución de precios de la soja de los últimos doce meses, desde agosto 2021 hasta agosto 2022. Son precios tomados de la pizarra de Rosario, publicados por la Bolsa de Comercio de Rosario, para el disponible de soja.

Si vemos el precio en PESOS, tenemos un aumento de 62% anual. Si vemos el precio en Dólares, al tipo de cambio oficial divisa mayorista, tenemos un aumento de 15,5%, solo considerando los precios entre agosto 21 y agosto 22, aunque se observa que hubo mayores precios durante marzo de este año. Por último, el precio en Dólares al tipo de cambio MEP, que es el Dólar bolsa, al que podría obtenerse Dólar billete, tenemos una baja de -4,8% anual. De manera que el precio de la soja evolucionó en mayor o menor medida, y hacia arriba o hacia abajo, según la moneda y según el tipo de cambio al que se mida el mismo.

Fuente: Elaboración propia en base a precios pizarra Rosario y Tipo de cambio oficial y MEP

Veamos entonces, que significan estas variaciones según el uso que se haga de la liquidación de soja de parte del productor agrícola.

* Variable precio del grano y precio de insumos:

Si medimos cuanta soja debimos vender en agosto 2021 versus agosto 2022 según los precios destacados para la compra de insumos y pago de labores de implantación. El tipo de cambio de los insumos es en general Dólar oficial divisa mayorista, por lo que se considera este tipo de cambio para liquidar soja y comprar insumos. Los precios de los insumos se modificaron al alza en mayor o menor medida los últimos doce meses, por lo que se destaca el valor al que podrían haberse comprado y la cantidad de soja que requería vender para su compra, en agosto 2021 versus agosto 2022.



La capacidad de compra de la soja, a pesar de cotizar a mayor precio al tipo de cambio oficial, perdió capacidad de compra para semillas fiscalizadas, urea y glifosato, y ganó levemente capacidad de compra para algunos insecticidas y fungicidas, cuyo precio en Dólares creció en menor proporción que el precio de la soja. Por último, si consideramos el costo de implantación de una hectárea de soja para la campaña 21/22, versus para la actual 22/23, puede decirse que, mientras el año pasado podían comprarse todos los insumos y pagar labores a un costo de 9,4 qq/ha de soja, este año se necesitan 10,2 qq/ha, es decir, el costo productivo se ha elevado en 8,5%, lo que resume como los costos tuvieron subas superiores a las subas de precio de la soja. El costo de los insumos entonces tuvo más inflación en Dólares, que el precio de los granos.

* Variable tasas de interés maquinaria agrícola, precio del grano e inflación:

Veamos la capacidad de compra de la soja según alternativas financieras del año pasado para la compra de un tractor respecto a este año. De agosto 2021 a agosto 2022, en Dólares algunos modelos de tractores sumaron 13% de valor al tipo de cambio oficial, en PESOS el precio subió 55%. Si consideramos que el tipo de cambio oficial subió 38% los últimos doce meses, y la inflación está en torno a 70% o más, tenemos que el tractor subió en PESOS más que el tipo de cambio oficial, pero menos que la inflación.

Cuando hablamos de compra de maquinaria, ligamos la misma a las alternativas financieras disponibles. Según datos del Banco Nación Argentina, hasta el año pasado se obtenían créditos para compra de maquinaria agrícola al 30% anual en PESOS, para plazos de hasta 48 meses, lo que permitió, para quienes lo adquirieron, una leve licuación del costo del tractor por devaluación, y, por la suba de precios. Este año, la tasa establecida para maquinaria agrícola, según la última actualización de agosto, es de 66% anual, es decir que la financiación quedó por encima de la devaluación, levemente por encima del aumento de precio en PESOS y levemente por debajo de la inflación medida hasta julio de este año.

Si se observan estas variaciones de precios de la maquinaria y de tasas financieras para su adquisición, respecto a la capacidad de compra de la soja, diremos que una cuota anual de un crédito a 48 meses, podría haberla pagado en agosto del 2021 por 133 toneladas de soja, mientras este año pasa a 217 toneladas, a pesar de un mayor valor de la soja como se vio más arriba, que no llega a compensar la suba de tasa de interés a lo que se suma la suba de precio del tractor.

* Variable brecha cambiaria e inflación:

Veamos ahora el efecto de la brecha cambiaria, sobre el poder adquisitivo de la liquidación de soja. Dado que las liquidaciones de granos se realizan al tipo de cambio oficial mayorista, veamos la capacidad de compra del Dólar oficial para algunos productos, como el gasoil, pollo, pan y papa, por poner algunos ejemplos. En el gráfico vemos que mientras en agosto de 2021 se podía comprar 1,14 litros de gasoil por Dólar oficial, en agosto de este año se puede comprar 1,05, considerando el último aumento del gasoil de este fin de semana. Aunque hubo momentos del año en que se pudo comprar mucho menos, como en junio 2022 cuya capacidad de compra del oficial fue de 0,96 litros de gasoil. Quiere decir que, en litros de gasoil, cada Dólar de soja liquidado, rinde 8% menos en capacidad de compra de gasoil, uno de los insumos fundamentales para la producción agrícola en particular y la vida rural en general.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y www.surtidores.com

Pasando a algunos productos de la canasta básica de alimentos, como pollo, pan y papa, vemos que la capacidad de compra disminuyó en todos ellos, en el caso del kilo de pollo, mientras el año pasado podían comprarse casi medio kilo por Dólar, este año, a julio 2022, se pudo comprar 330 gramos, es decir, 28% menor capacidad de compra para el pollo. En cuanto a kilos de pan, la capacidad de compra se redujo 29% y en kilos de papa se redujo 23%.

Cuando vemos que la devaluación del Dólar oficial de los últimos doce meses fue del 38%, mientras la inflación de estos productos fue de 51% para el gasoil, 85% para el pollo, 84% para el pan y 73% para papa, se entiende la reducción de la capacidad de compra del Dólar oficial, y, por ende, la reducción de capacidad de compra de la liquidación de granos a ese tipo de cambio.

El índice de inflación de precios al consumidor minorista anual hasta julio 2022, según los últimos datos del Indec, supera 70%, duplicando la devaluación del Dólar oficial. La capacidad de compra del Dólar oficial se reduce cuando salimos a consumir productos de la canasta básica, lo que muestra como la brecha entre el tipo de cambio oficial y la inflación es una variable que afecta el rendimiento de las liquidaciones de granos.

Conclusiones:

* Se observa que la variable precios de producción agrícola muestra distancia entre las subas de precios de los granos, inferiores a la suba de costos de implantación, esta distancia resta margen a la producción de esta campaña, suponiendo rendimientos normales y continuidad de buenos precios.

* La variable tasa de interés para la compra de maquinarias muestra distancia entre la tasa del año pasado y la del presente año, restando viabilidad de gestionar financiación para bienes de capital.

* Por último, el rendimiento del Dólar oficial, tipo de cambio al que se liquidan los granos, perdió poder adquisitivo para el consumo, mostrando la distancia existente entre la devaluación y la suba de precios de bienes de consumo, que se resume en el índice de precios al consumidor, la inflación.

Las subas de bienes de producción, bienes de capital y financiación y bienes de consumo, superan a las subas de precios de granos y devaluación. Con esto el resultado agrícola no solo merma, sino que no recibe incentivo para liquidar. No es de extrañar que, la soja, moneda de cambio agrícola, sea el grano menos vendido y preciado de la campaña 21/22, aunque esto es lo que ocurre normalmente en todas las campañas, dado que en general, el horizonte económico y financiero local, no es previsible, y se elige esperar hasta último momento para liquidar.

El diario del lunes, datos arrojados en este informe, pueden ser usados para analizar las decisiones tomadas tranquera adentro, valorando aciertos y desaciertos, como momento de venta de granos y compra de insumos, momento y tasas de toma de créditos y uso estratégico de liquidaciones, para reducir el efecto inflacionario sobre el rendimiento de las mismas.

Si a las variables que tanto varían en nuestro país, las enfrentamos con análisis y gestión de decisiones, a pesar de estar atravesados por la coyuntura, podremos optimizar resultados y sumar sustentabilidad productiva, económica y financiera a nuestras agro empresas.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios