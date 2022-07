Trigo: rendimientos potenciales y precios

El trigo ha estado en la cresta de la ola de precios durante las cuarentenas de 2020 y 2021, y más arriba luego de la escalada de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Este cereal, que por años fue dejado de lado de parte de los fondos de inversión que apuestan por materias primas, lleva tres años de especial protagonismo de precios en los mercados de granos tanto del mundo como local. En Argentina, con un mercado interno casi sin crecimiento, ha tenido oportunidad de precio por participar ampliamente del mercado exportador, y, aunque ha ganado volumen de cosecha por sumar hectáreas de siembra e inversión en tecnología, hoy se encuentra amenazado por varios condimentos que nos ponen a la defensiva.



 Evolución del trigo local: La proyección de superficie de siembra de trigo se redujo 300 mil hectáreas a medida que avanzan las máquinas y se encuentran con lotes sin humedad suficiente para sembrar. Las primeras proyecciones eran de 6,6 millones de hectáreas de siembra, y hoy se lleva sembrado menos de 62% de 6,3 millones de hectáreas, nueva proyección después de recalcular en base a condiciones de humedad del suelo y ventana óptima de siembra en las diferentes latitudes de nuestro país. En el gráfico repasamos la evolución de las últimas dos décadas del trigo argentino, y, desde hace 6 campañas tiende a sembrarse más de seis millones de hectáreas y cosecharse en torno a 20 millones de toneladas, en la medida que el clima no juega una mala pasada. En cuanto a rendimientos, los mínimos observados las últimas cinco campañas fueron de 28 qq/ha, y el máximo fue la última campaña, con 34 quintales por hectárea, lo que sorprendió a todos, por las amenazas climáticas que predominaron en el centro del país.





Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Cereales de Bs As



Dada la amenaza de lluvias inferiores a lo normal, si los rendimientos se acercaran a los mínimos de los últimos años, en lugar de 20 millones de toneladas, en caso que logren sembrarse 6,3 millones de hectáreas, de las que aún faltan incorporar 2,4 millones, se cosecharían menos de 18 millones de toneladas.

En cuanto al destino del trigo argentino, vemos que no se ha destinado más de 6 millones de toneladas para molienda local en los últimos 10 años, como es de público conocimiento, la industria local no procesa más trigo, por muchos motivos, entre ellos, que el consumo local de harina se mantiene estable y la exportación sigue sin desarrollarse, con muy poco volumen de harinas y derivados de harina exportados anualmente. La exportación de trigo ha crecido más que exponencialmente del 2014 al 2016, para estabilizarse desde 2017 hasta la fecha en más de 10 millones de toneladas por año, y en lo que va de 2022 hay más de 17 millones de toneladas de trigo 21/22 compradas por la exportación, de las que más de 14 millones ya tienen declaraciones juradas, para ser exportadas.





Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINIAGRI



Por último, a fin de junio del presente 2022, ya se han comprado casi 5 millones de toneladas de trigo 22/23 por la exportación, y se han hecho declaraciones juradas de ventas a la exportación por 8,6 millones de toneladas. Significa que, con casi 40% de superficie 22/23 que aún falta por sembrar, la exportación ha comprometido un volumen a exportar por más de 60% de los contratos que hoy se llevan comprometidos para el trigo 21/22.



 Pronóstico estacional: Cuando se observan los pronósticos de mediano plazo, para el trimestre julio, agosto y septiembre, hay 45% de probabilidades de temperaturas mayores a lo normal y más de 40% de probabilidades de lluvias inferiores a lo normal en casi todo el territorio triguero, solo el centro y sur de Bs As, responsable de aportar más de 20% de la cosecha anual de trigo, muestran probabilidades de lluvias normales, es decir que más del 70% de la futura cosecha 22/23 depende de que los pronósticos no se cumplan o bien no causen graves reducciones de rendimientos, dado que, sin considerar sumar toneladas a la exportación, solo con las declaraciones juradas 22/23 y el consumo de la industria local, hay comprometidas casi 15 millones de toneladas, con lo que el margen de error, sin stock 21/22, es muy pequeño.



 Precios: El trigo disponible, según los precios pizarra publicados diariamente por la Bolsa de Comercio de Rosario, fluctuaron en torno a U$S 200/TN de febrero a julio de 2021, para luego subir un escalón hacia U$S 230/TN desde agosto 2021 a febrero 2022, y escaló a partir de marzo del presente año, a zonas que superaron U$S 330/TN, tocando máximos de U$S 380/TN. Estos precios fueron aprovechados por quienes disponían de saldo comercializable de trigo 21/22, del que hoy, con bajas del disponible hacia U$S 344/TN, solo queda 1,4 millones de toneladas por comercializar.

Así, los precios futuros MATBA-ROFEX para el trigo 22/23, que comenzaron a cotizar en diciembre del 2021, fluctuaron en torno a U$S 230/TN desde diciembre 21 hasta febrero 2022, para subir a rangos entre U$S 240 y 300/TN hasta abril 2022, y superar U$S 300/TN desde abril hasta hoy, habiendo pasado por máximos de U$S 370/TN. Hoy, el precio futuro enero 2023 está en U$S 306/TN, muy por debajo de los máximos, pero a precios que nunca se vieron en los futuros del Mercado a Término de trigo. A estos precios record para los futuros locales, se han abierto contratos futuros por más de 730 mil toneladas, es decir, menos de 1 millón de toneladas tienen cobertura de precios futuros. En cuanto a las ventas anticipadas con precio y compromiso de entrega, fuera del Mercado a Término local (MATBA-ROFEX), se han vendido 2,7 millones de toneladas. Suponiendo una cosecha de 20 millones de toneladas, si sumamos las ventas con precio y el volumen de contratos del Mercado de futuros, tenemos que hay 3,4 millones de toneladas de trigo nuevo con precio o cobertura de precios, es decir 17% de la cosecha estimada.



Considerando avance de siembra, clima y precios, tener 17% de una cosecha potencial con cobertura de precios, es una interesante proporción, no obstante, en pre siembra y una vez implantado el cultivo, podría avanzarse hasta 30-40% del volumen proyectado a cosechar. Si los rendimientos medios de la 22/23 fueran los mínimos de las últimas cinco campañas, 28 qq/ha en promedio nacional, los volúmenes actuales con precio o cobertura de precios representarían 19% del total, es decir que sigue siendo una baja proporción, comparado con las decisiones de cobertura que debieran haberse disparado con precios futuros por encima de U$S 300/TN.

Conclusiones: Los precios futuros de trigo 22/23 siguen siendo excelentes, a pesar de haber sufrido pérdidas de precio las últimas semanas, más de U$S -60/TN se restaron desde el máximo de U$S 370/TN a mediados de mayo, hasta hoy. Sin embargo, los precios actuales siguen más de U$S 100/TN por encima de precios futuros considerados buenos, por lo que podrían activarse ventas con precio por un equivalente nacional de 2 millones de toneladas, sin arriesgar el volumen de cosecha que podría ser recortado por mal clima. Cada productor conoce su ambiente de producción, así como los rendimientos obtenidos en condiciones adversas, en este caso sequía y estrés térmico, por lo que se invita a calcular costos asumidos hasta ahora, para la implantación, precios ofrecidos por el mercado de futuros MATBA-ROFEX y forwards, y tomar decisiones de venta anticipada con precio por un equivalente a 30% del peor pronóstico productivo para cada lote.

Aún pueden volver a la cima los precios, tanto a nivel internacional como local, para lo que tendríamos el resto de la cosecha con la que aprovechar esas subas. Tomar decisiones con rentabilidad planificada, no comprometer ni entrega ni precio por volúmenes mayores a 40% de un potencial de rendimientos bajos, ni por menos de 30% del mismo. Tomar decisiones para proteger rentabilidad en un cultivo cuyos costos de implantación, exigen precios altos que podrían perderse.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]