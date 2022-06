El frío no llega al mercado, pero…

Los mercados de granos se sostienen en el mismo vaivén de precios altos, y se ha mencionado en el informe anterior la contradicción entre un nivel de precios récords y una proporción muy baja de ventas con precio, en primer lugar, en soja y en segundo lugar maíz ¿Cuáles son los motivos por los que no se vende más volumen con precio?

Idiosincrasia comercial del productor agrícola: La esperanza de obtener más precio en un recorrido alcista o lateral-alcista, frena las decisiones comerciales de venta, mientras el miedo a perder precio en un recorrido bajista, activa las ventas con precio. Sostener este comportamiento es peligroso, dado que, aunque sobra decirlo, nunca hay certeza de cuándo llegará el invierno, ni de cuantos grados podría bajar la temperatura de los precios. Es para dar previsibilidad a esta incertidumbre, que se usan las coberturas de precios o decisiones de ventas anticipadas con precio. A través del uso de estas herramientas comerciales dentro de una planificación, se logra “gestionar el riesgo precio”, conocer el funcionamiento y costo de estas es fundamental para comenzar a usarlas.



Incertidumbre versus criterio financiero: Además del vaivén de precios internacionales, que afecta los precios locales, nuestro mercado cuenta con los vaivenes financieros, marcados por la falta de sintonía entre la tasa inflacionaria, la tasa de interés y la tasa devaluatoria. Esto agrega un condimento de incertidumbre, que, de no afrontarlo con criterio financiero, puede resultar en postergar decisiones comerciales y perdida de oportunidad de capturar precios altos. Desarrollar criterio financiero permite tomar decisiones hacia los meses por delante, considerando destino de liquidez en base a flujo de fondos, tipo de cambio de operaciones, tasas de interés de mercadería o dinero en caución, por mencionar algunos de los interrogantes que se plantean a la hora de tomar posiciones de precios de venta hacia adelante.

Pongamos entonces a las herramientas comerciales disponibles para gestionar riesgo precio, junto a sus implicancias financieras.

Forwards: Son contratos de venta física de mercadería, con compromiso de entrega en el futuro. Generalmente la industria local o los exportadores, compran mercadería para los próximos meses, con precio o a fijar precio. En la página https://www.siogranos.com.ar/Consulta_publica/operaciones_informadas.aspx, puede verse las operaciones forward realizadas las últimas 72 hs., para considerar oferta de precios y plazos de entrega. Por ejemplo, se hicieron ventas forward con precio para soja con entrega a noviembre 22, a U$S 433/TN. Considerar ventas forward a precio, en U$S/TN, nos deja posicionados a precios altos de venta, para liquidar hacia adelante, postergando el manejo de liquidez hacía meses por delante, así como el tipo de cambio de la operación. Consideremos que asumimos el riesgo de almacenar la mercadería hasta el momento de cumplimiento de contrato, y que esa mercadería no genera intereses. La alternativa a vender forwards con precio es vender hoy y colocar la liquidez a generar intereses que ajusten por inflación.



Futuros: Estas operaciones se realizan a través de un corredor de cereales, que operan contratos futuros en el Mercado a Término de Argentina, MATBA-ROFEX. El productor agrícola puede vender a futuro su mercadería sin comprometer entrega física de la misma, sino solo pactar el precio de venta, que generalmente será en U$S/TN, y, la cotización del Dólar para efectuar estas operaciones, es el Dólar MATBA-ROFEX, que sigue el movimiento del Dólar divisa.

Los meses para negociar precios de venta son => SOJA: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. MAÍZ: febrero, abril, julio, septiembre y diciembre. TRIGO: enero, marzo, julio, septiembre, noviembre y diciembre. Pueden surgir otras posiciones futuras, pero estas son las más frecuentes cada año.

Entrando a la página del MATBA-ROFEX pueden verse estas cotizaciones en: http://datacenter.matba.com.ar/ajustesdc.aspx .

Es importante conocer los costos de transacción de ingresar en el MATBA-ROFEX a través de compras o ventas de contratos futuros, por comisiones de ingreso, mantenimiento y salida de cada operación. Saber que, además de pactar un precio futuro, habrá que compensar diferencias de precios y en esas compensaciones habrá movimiento de capital y costos de entrada y salida de dinero. La ventaja de los futuros, es que pueden ser cerrados previo a la fecha de vencimiento, a diferencia del forward, y que hay opción de no comprometer entrega de mercadería, la desventaja, o, mejor dicho, el aspecto a conocer y considerar, son los costos de garantías y transacción de estos contratos.

Opciones sobre futuros: Son seguros de precios de venta PUT o de compra CALL. Las opciones de futuros se ofrecen a las diferentes posiciones de futuros de los granos, y ofrecen precios mínimos de venta, en el caso de los PUT, a los que el productor puede asegurar a través del pago de una prima. En caso de que el seguro de precios PUT necesite ser usado, por bajar el precio debajo del precio asegurado, el productor tiene derecho a un futuro de venta al precio asegurado, y no pierde precio frente a una baja del mercado. Las opciones de futuros PUT tienen la ventaja de no comprometer entrega de mercadería, y no cerrar un precio de venta, pudiendo aprovechar subas en caso que ocurran, y garantiza un precio mínimo en caso de bajas. Otra ventaja es que no tiene costo financiero, dado que se paga el costo de prima cuando se decide comprar la opción, y no hay compensaciones ni otros costos a afrontar, hasta el vencimiento de la misma si fuera ejecutable. La desventaja de las opciones, o debilidad de este mercado, es que hay poca liquidez, en general no hay oferta de opciones a todas las posiciones futuras, y dentro de las posiciones con opciones, las operadas suman poco volumen de contratos. Es un mercado que necesita mayor desarrollo, a cargo de los hacedores de mercados y extensionistas que lleven a los potenciales usuarios, a comprender su utilidad y facilitar su adopción.



Tanto los forwards, como los futuros y las opciones, son herramientas comerciales, que deben operarse con criterio financiero, dado que, vender hoy genera una entrada de PESOS que hay que usar inmediatamente en pagos, compras e inversiones, o, de no haber destino para estos, seguir por dos vías posibles, una es colocar el dinero en instrumentos financieros que ofrezcan tasas superadoras a la inflación, o no liquidar hoy, sino vender con precio a posiciones futuras, o cubrir precio con opciones, para liquidar en meses hacia adelante, cuando la liquidez tenga destino hacia el funcionamiento de la agro empresa u otro. La primera vía genera intereses y hay que conocer los costos y riesgos de cada una de las alternativas posibles dentro de una cartera de inversiones financieras, la segunda no genera intereses no costos de transacción, pero hay que asumir el riesgo de pérdida de calidad de mercadería en el almacenamiento. Ambas alternativas involucran poner precio hoy a la mercadería, para liquidar hoy o en el futuro.

Conclusiones: Volviendo a la pregunta inicial de este informe, los motivos por los que no se vende más volumen de cosecha con precio pueden ser tan variados como tomadores de decisiones actúen en el mercado, idiosincrasia, criterio, etc., pero las consecuencias, en caso de que el invierno llegue a los mercados de granos, serán las mismas para todo el volumen no preciado, pérdida de precio sobre cada tonelada no preciada o sin cobertura de precios, y, en consecuencia, pérdida de renta 21/22. Considerar el riesgo de no tomar decisiones de precios, sobre un posible recorte de rentabilidad.

Las inversiones necesarias para continuar y crecer en la actividad, deben estar a la vista, ya que, de no verlas, podríamos estar condicionando el negocio, por postergar decisiones, que responden a una planificación incompleta, en la que no se aborda juntamente lo productivo, lo comercial y lo financiero.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]