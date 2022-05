Adaptarse a una nueva cultura a través del lacrosse

Caminar por los pasillos de una nueva escuela secundaria ya es bastante difícil. Viniendo de otro país, el acto es un cambio de vida.

“Tan pronto como llegué aquí, estaba tan confundida que ni siquiera sabía inglés”, dijo la mediocampista senior de Coppell, Mia Bonetto. “Fue un cambio para mí”.

Bonetto vino de Rosario, Santa Fe en su segundo año cuando su padre fue transferido por su trabajo en AT&T.

“ Estuve viviendo en la misma casa toda mi vida”, dice Mía. “No quería moverme”.

Pero se acostumbró rápidamente al nuevo idioma y cultura. Absorbió información de su vida diaria así como de sus lecciones. Cuando Bonetto decidió jugar lacrosse, tenía una cara amigable en el equipo. “Nos conocimos en la clase de ESL en nuestro segundo año”, dijo la mediocampista senior de Coppell, Aoi Suzuki. “Cuando ella vino a practicar, yo nunca había jugado lacrosse, así que nos metimos juntos”.

Mía comenzó el año con una experiencia atlética similar, lo que hizo que su transición en el equipo fuera más fluida. Jugó hockey sobre césped en Argentina, razón por la cual comenzó a jugar lacrosse. Se adaptó a la vida en Estados Unidos tanto social como académicamente, en particular sus habilidades para hablar inglés.

“Al estar en la escuela todos los días, tienes que aprender de alguna manera”, dijo Bonetto. “Estás escuchando y tratando de hablar con la gente. Entonces, aprendes”.

Ella pronto impresionó a las personas que la rodeaban por lo perspicaz que era con las nuevas costumbres que la rodeaban.

“Viniendo de Argentina a la edad que tuvo y acostumbrándose a la cultura deportiva estadounidense es increíble”, dijo la entrenadora de Coppell, Logan Hendrick. “ Se zambulló en el lacrosse desde el primer momento que pisó la cancha”.

Bonetto está agradecida por el sistema de apoyo que obtuvo de su equipo. “Tan pronto como comencé a jugar lalacrosse, no sabía nada de inglés”, dijo. “Mi equipo fue paciente conmigo, lo que realmente aprecio; siempre están para mí en caso de que los necesite.”

Ella quedó gratamente sorprendida por el ambiente que la Escuela Secundaria Coppell fomentó con su personal y estudiantes. Durante el año pasado, Mía se convirtió en parte de la Sociedad Nacional de Honores, la Sociedad Nacional de Honores de España y el programa Red Jackets; actividades eran diferentes a las que estaba acostumbrada, pero se las tomó con calma.

“Me encanta cómo hay un sentimiento de comunidad, porque puede que no todos seamos amigos, pero todos nos conocemos”, dijo Bonetto. “No estaba acostumbrada; en Argentina los profesores no estaban tan involucrados como lo están con los estudiantes aquí. Realmente me gustó [Red Jackets] porque damos la bienvenida a nuevos estudiantes. Eso es lo que me gusta, me gusta saber que se siente bien”.

Su actitud trabajadora va más allá de su vida académica y extracurricular.

“Ella toma todo lo que decimos y lo sigue”, dijo Hendrick. “Es alguien que se ha convertido en una atleta increíble en el tiempo que ha estado con nosotros”.

En unos meses ingresa a la Universidad Estatal de Texas, con especialización en relaciones internacionales. “Me gusta involucrarme en las relaciones internacionales”, expresó. “Me da la oportunidad de viajar y trabajar en otros países”.

Ha cambiado de opinión sobre sus pensamientos originales de mudarse a Coppell. “Ahora puedo ver que fue una buena decisión y estoy feliz con ella”, dijo. “Me siento parte de la comunidad de Coppell”.

Fuente: Maya (@mvpalovalley) y @CHSCampusNews en Twitter.

Sitio oficial de noticias de Coppell Hight School (es una escuela secundaria pública ubicada en Coppell, Texas. Es parte del Distrito Escolar Independiente de Coppell ubicado en el extremo noroeste del condado de Dallas).