Denuncia: un micro de la empresa Güemes circuló con cartones en la ventanilla en lugar de vidrios

En estos días se conoció la denuncia de un pasajero de la empresa General Güemes que circulaba en uno de los micros con cartones en la ventanilla en lugar de vidrios. Tras la repercusión del hecho, el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, expresó que podrían multar a la empresa y hasta “caberle la caducidad del servicio”.



Ante esta situación, el gerente de la empresa, Marcelo Bossio, dijo que tuvieron que tapar las ventanas así porque les habían roto los vidrios a gomerazos a la altura de Ybarlucea.

De todos modos, Miatello consideró que esa situación que reconoce habitual contra micros y trenes, “no justifica salir así a la ruta”. Dijo que la empresa debe tener un coche alternativo y “en caso de no tenerlo no debe salir y devolver el dinero de los pasajes”. Para él, esto que ocurrió con la empresa que va y viene a la zona de Rafaela y Sunchales , “no puede suceder”.



Consultado por el mismo tema, el director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Lautaro Ciarroca, aclaró que la repartición que dirige solo controla desde la Terminal y en ruta los coches que salen y entran a Santa Fe, desde otras provincias y países limítrofes, pero que la situación en que salió el coche de la Güemes es “inadmisible” y sería considerado “una falta grave” a la que seguramente le correspondería al menos “la quita de la traza, para no dejar sin comunicación a grandes sectores del territorio”.

Fuente: Conectados247 / Fotos: La Capital