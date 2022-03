Cuando el mercado es alcista el que no hace nada ¿gana?

Las últimas dos semanas fueron de subas vertiginosas en muchos mercados por causa del conflicto entre Rusia y Ucrania, que no parece tener rasgos de negociación posible. Con fuertes señales hacia una continuidad de enfrentamientos entre estas dos naciones, mercados estratégicos como el petróleo, el Dólar y los granos, se dirigieron al alza en dimensiones impredecibles dos semanas atrás, mientras en Argentina las lluvias siguen siendo un arma de ataque a los rendimientos, cuando no ocurren en el momento y cantidad necesarias. Con todo, rendimientos inciertos y precios por las nubes, hay avance en las decisiones comerciales, y pareciera que, quien no hizo nada, es decir, quien no vendió ni cubrió precio hasta ahora, ganó sobre el resto que sí lo hizo ¿esto es así?

En dos semanas la soja en Chicago recorrió precios desde U$S 580 a 645/TN, en Rosario el disponible pasó de U$S 435 a 467/TN, es decir, mientras Chicago recorrió un rango de U$S 65/TN, Argentina recorrió uno de U$S 32/TN. En maíz, mientras Chicago recorrió U$S 47/TN, alcanzando máximos de U$S 307/TN, el disponible en Rosario recorrió U$S 44/TN, alcanzando máximos históricos de U$S 288,5/TN. Finalmente, trigo, recorrió en Chicago precios que subieron U$S 144/TN, alcanzando máximos de U$S 444/TN, solo tocados brevemente en 2008, mientras el disponible en Rosario tuvo subas de U$S 75/TN, alcanzando U$S 316/TN, precios solo vistos y superados durante 2013 en nuestro país.

Así como los precios disponibles, solo aprovechables para quienes disponen de saldo de soja o maíz 20/21, trigo 21/22 o comenzaron a cosechar maíz, los precios futuros también tuvieron fuertes subas, solo para mencionar las posiciones de cosecha en el MATBA-ROFEX, Mercado a Término local, diremos que el futuro soja mayo 22 pasó de U$S 415 a 453/TN, el futuro maíz abril 22 de U$S 246,5 a 290/TN, maíz julio 22 de U$S 226,5 a 253/TN y el trigo diciembre 22 de U$S 248,5 a 299/TN. Vemos que el futuro de soja ganó U$S 38/TN, los de maíz U$S 43,5 y 26,5/TN y el de trigo U$S 50,5/TN.

Estas ganancias de precios podrían traducirse como pérdidas, para quienes vendieron con precio antes de estas subas, dado que, por ejemplo, quien vendió a futuro soja mayo 22 a U$S 415/TN, hoy tiene un precio U$S -38/TN por debajo del precio futuro de cierre, y así con el resto de los futuros, donde, por vender o poner precio antes de las subas, lo verde se transforma en rojo.

Quienes, por el contrario, guardaron saldo de mercadería sin precio y no pusieron precio a futuro para la venta de la nueva cosecha, estarían ganando potencialmente mucho más que quienes gestionaron ventas y coberturas antes. Esto siempre ocurre para los vendedores en un mercado alcista, no hacer nada es una de las decisiones que puede tomarse cuando se observa que la tendencia es más alcista que lateral o bajista. Como se expresa entonces, no hacer nada, es una decisión que vale la pena considerar cuando las señales del mercado son alcistas, así como también son buenas decisiones vender o cubrir pequeñas proporciones de la futura cosecha, durante las subidas, dado que, el que gana, no es el que no hizo nada, sino el que toma decisiones para capturar precio, a valores que resultan en su producción y agroempresa rentabilidad.

La planificación comercial, no se trata de capturar precios máximos, sino de elevar el precio promedio de venta del total de la cosecha, a través de gestionar decisiones comerciales, no atadas a sensaciones del mercado, sino a análisis de la realidad tranquera afuera y metas presupuestadas tranquera adentro. Quién aún no tomo precio o cobertura de precios para la nueva cosecha, no ha ganado nada aún, solo ganará cuando capture valor, a través de ventas o coberturas de precios, mientras tanto, los altos precios son solo un dato, no una realidad para la cosecha de cada agroempresa.

Hoy, con una cosecha que sigue pisando la cuerda floja por el clima, pero con lluvias de fin de semana, que permiten recorrer nuevamente lotes y estimar rendimientos, es importante, en la medida que haya certeza de cosecha, avanzar sobre las ventas, usando el mercado a término local, para no comprometer mercadería física, pero sí cubrir precios, con ventas futuras y opciones de futuros, muy presentes estas últimas para soja mayo 22 y maíz abril 22. Recordar que los precios futuros MATBA-ROFEX ofrecen la posibilidad de capturar precio, sin comprometer mercadería, que, en caso de continuar las subas, se traducirá en la necesidad de compensar esas subas, y en caso de bajas, en recibir dinero por la diferencia, pero siempre anclados en el precio tomado, que, según los precios presupuestados el año pasado, los actuales son excepcionales. Por último, las opciones, con no tanta liquidez en el mercado a término local, son seguros de precios que ofrecen, a cambio de una prima, un valor mínimo, en el caso del vendedor, de venta, y un valor máximo de compra para el comprador. Estas herramientas comerciales, permiten acotar riesgo precio, para evitar quedar atados a un valor y entrega, o quedar totalmente expuestos a los vaivenes del mercado, por no planificar precios y decisiones comerciales.

Conclusiones: Son tiempos complejos, mientras la cosecha de maíz temprano 21/22 avanza sobre menos del 5% de la superficie, con rendimientos inferiores a 50 qq/ha, 25% de la soja 21/22 implantada se encuentra en estado regular a mala, y no se sabe si habrá humedad en los perfiles de suelo, para la siembra de trigo 22/23, los precios de los tres granos vuelan sobre techos poco o nunca vistos en nuestro país. Quién no ha tomado decisiones comerciales, aún no ha ganado nada, si no comienza a tomar cobertura de precios, dado que el futuro es tan incierto como el presente, y apostar a una continuidad de subas infinitas podría hacernos perder la oportunidad de capturar valores muy superiores a los estimados el año pasado a inicios de campaña. Son momentos en que no es posible predecir lo que mandatarios de países decidirán, y, a pesar de estar lejos geográficamente la zona de conflicto, el efecto que las resoluciones pueden tener sobre nuestros granos, insumos y economía, podría ser positivo o negativo, según las decisiones que tomemos usando las herramientas disponibles, para limitar el riesgo precio, previa evaluación del riesgo de cosecha en cada lote.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]