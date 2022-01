Todo sigue igual. Billetera Santa Fe no cambiaría en nada

Según publica el diario La Capital, el inicio de la quinta etapa del programa Billetera Santa Fe quedó suspendida de forma momentánea y los porcentajes de los reintegros y los días donde rigen las promociones quedan como se venían prestando hasta el momento. Es decir que el rubro alimentos y bebidas seguirá teniendo un reintegro del 30 por ciento de lunes a lunes.

"Mañana (por este lunes 10 de enero) continúa la Billetera como hasta ahora. Para la quinta etapa de la Billetera Santa Fe estamos analizando algunos cambios. En las próximas semanas, una vez realizadas las evaluaciones, se anunciarán las modificaciones". Así, el secretario de Hacienda de Santa Fe, Germán Rolandi, confirmó el dato que publicó La Capital en relación a que se suspendía la reducción en los días de descuento que se había anunciado para supermercados, almacenes, autoservicios y farmacias.

"Hasta acá no se sabe nada, pero la empresa Plus Pagos nos dijo que este lunes sigue todo igual, pero no hay confirmación ni para un lado ni para el otro", dijo desconcertado el titular de los almaceneros rosarinos Juan Milito.