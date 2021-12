Volúmen y precios de equilibrio

El viernes 17 de diciembre se publicaron dos circulares desde la subsecretaria de mercados agropecuarios, que determinan volúmenes de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de trigo y maíz, denominados esta vez, volúmenes de equilibrio, pero que traen muy a la memoria los cupos de exportación que estuvieron vigentes hasta 2015. Los precios internacionales de estos dos cereales tocaron este año zonas de máximos, pocas veces alcanzados años anteriores, y los precios locales se les plegaron parcialmente. Veamos lo que significa volúmenes de equilibrio, sobre el equilibrio de los precios locales.

La circular 06/2021, publicada el pasado viernes 17 de diciembre, pone un volumen, llamado de equilibrio a la exportación, de 41,6 millones de toneladas de maíz 20/21 y 12,5 millones de toneladas de trigo 21/22. Estas cantidades, fueron determinados en función de la cosecha de estos granos, y los volúmenes necesarios para el abastecimiento local, por las mesas sectoriales de maíz y trigo.

Considerando que, al 15 de diciembre, dos días antes de publicar esta resolución, la exportación acumuló 41,8 millones de toneladas de maíz 20/21 y 11,7 millones de toneladas de trigo 21/22, puede decirse que se ha pasado 200 mil toneladas por encima del volumen de equilibrio de maíz y restan 800 mil toneladas de trigo disponibles para ser compradas por el sector de exportaciones.

El maíz 20/21 tiene dos meses por delante hasta que comiencen a trillarse los primeros lotes de maíz temprano, y, las últimas cinco semanas la exportación ha comprado a un ritmo superior a 255 mil toneladas por semana. En los registros de ventas del Ministerio de Agricultura, la experiencia del año pasado, desde el 16 de diciembre 2020 hasta el 24 de febrero 2021, la industria local compro menos de 1,3 millones de toneladas de maíz. Hoy, al 15 de diciembre, el saldo de maíz 20/21 es de 4,4 millones de toneladas, es decir, un volumen muy superior al demandado el año pasado en esta época del año por el consumo interno, posiblemente puedan sumarse toneladas a estos volúmenes de equilibrio para exportar.

No obstante, los precios locales reaccionaron a la suba en el corto plazo, por subas internacionales, frente a la falta de lluvias esperadas las próximas dos semanas en Sudamérica, claves para el desarrollo del maíz temprano de Argentina y Sur de Brasil. Los precios disponibles tuvieron subas equivalentes a U$S 5/TN, mientras los futuros diciembre, enero y febrero, sumaron U$S 10/TN, los precios del saldo de maíz 20/21 rondan U$S 220/TN, mientras a nivel internacional cotiza en torno a U$S 240/TN. Esto muestra, por un lado, que la medida no alcanza para contener las subas de un mercado demandado, y por otro la pérdida de divisas por menores precios de exportación, en un mercado regulado. Hay que seguir de cerca la evolución de la medida, cuando la exportación quede completamente fuera del mercado por estos próximos meses.

En cuanto al trigo 21/22, con once meses por delante hasta la próxima cosecha, 800 mil toneladas habilitadas a la exportación, suena a poco, aunque es importante destacar, que se han realizado DJVE más de 5 millones de toneladas por encima del volumen comprometido a la exportación el año pasado a igual fecha, lo que podría indicar que están hechas gran parte de las compras proyectadas por la exportación, que este año, para el trigo 20/21 alcanzaron un volumen total de 12,9 millones de toneladas, 11,7 millones de toneladas de trigo 21/22, compradas por la exportación, parecerían suficientes para abastecer los pedidos de la exportación por los próximos meses. Vale destacar que, con casi 80% del trigo 21/22 cosechado, se proyectan 21,5 millones de toneladas, y, restando el volumen de equilibrio de 12,5 millones, quedan 9 millones disponibles para consumo interno. Considerando que la industria compró un total de 4,4 millones de toneladas de trigo 20/21, que, dicho por el sector molinero, difícilmente superen la demanda de 6 millones de toneladas, debido a limitaciones de consumo interno y exportaciones de harina para elevar su volumen de molienda, quedarían 3 millones de toneladas de trigo disponibles para exportar.

Al igual que maíz, los precios locales de trigo desde la pizarra de Rosario, no solo no bajaron después de la medida, sino que sumaron U$S 5/TN, y U$S 3/TN para los futuros de diciembre 21 a julio 22. Considerando precios internacionales de trigo en torno a U$S 300/TN, los actuales U$S 240/TN del mercado local, son precios notoriamente inferiores, que benefician al consumidor, en la medida que la inflación del resto de componentes que hace al precio de los productos farináceos, no deje sin efecto esta ventaja en el corto plazo.

Pasemos a los volúmenes de equilibrio para maíz 21/22, que aún se está sembrando, con más de 60% de la superficie proyectada implantada, y trigo 22/23, en función de proyecciones de cosecha de ambos cereales, son 25 millones de toneladas de maíz, y 2 millones de toneladas de trigo. Dado lo prematuro del momento, se espera un mayor avance del cultivo de maíz, para tener proyecciones de cosecha más certeras, y ampliar el volumen de equilibrio, así como el trigo, que aún no tiene ni superficie proyectada de siembra, razón por la que se abrió un pequeño volumen para comprometer.

Los precios futuros locales de maíz 21/22, si comparamos a los futuros en Chicago, se distancian entre U$S -20 y -30/TN, con mayor precio en Chicago respecto a Argentina. Con rangos entre U$S 195 a 220/TN a nivel local, y, a pesar de estas resoluciones, subas de precios estos días, por causa de los pronósticos que afianzan el evento “La Niña”, vale la pena considerar estos mecanismos de control comercial sobre la mercadería física, y tomar decisiones de coberturas sobre la cosecha que viene.

Los precios futuros locales de trigo 22/23, aunque muy prematuro aún, en torno a U$S 225/TN, orientados dentro de rangos de precios altos, que venimos experimentando los últimos dos años, pero que no tienen por qué permanecer en esos niveles, en la medida que comiencen a afianzarse cosechas alrededor del mundo, y a nivel local se insista en controlar las exportaciones, deben alertarnos a cubrir valores de una cosecha que aún no ha sido sembrada.

Por último, el manejo comercial de cereales desde la exportación, podría tener un condimento más, además de los volúmenes de equilibrio, y se relaciona con las propuestas de generar desde ese sector, un fondo anti cíclico para empresas que agregan valor al trigo y al maíz. Dado que este fondo contaría con determinada cantidad de dinero, que debiera proveer la exportación, no es difícil deducir, que será un precio a descontar de los precios locales ofrecidos al productor, con lo que las actuales diferencias de precios con el mercado internacional podrían profundizarse. Entonces, con un mercado de cereales creciente en medidas de control comercial ¿cuáles serán las decisiones productivas para la 22/23? En el párrafo anterior se dijo que parecía prematuro hablar de la 22/23, pero con estas medidas lanzadas, y los borradores en estudio para lanzar en el futuro cercano, tomar posiciones en los precios futuros a la vista, resulta en quedar cubiertos del frío de las medidas que, en medio del verano, podrían impactar a nivel local.

Conclusiones: En medio de campanas que visten el ambiente de navidad, no dejemos de lado la importancia de nuestro rol como tomadores de decisiones comerciales, consideremos las cartas que hoy hay sobre la mesa, desde medidas del gobierno, precios futuros y avance de la campaña productiva, hagámonos un auto regalo, evaluando aciertos y desaciertos tranquera adentro, en función de lo ocurrido tranquera afuera, y resolvamos elevar nuestro nivel de gestión, para enfrentar preparados lo que hay y lo que podría seguir llegando desde el contexto mundial y local.

Brindemos por un 2022 con fuerzas renovadas y esperanzas de recorrer mejores caminos hacia el desarrollo, no cansándonos de apostar a la producción, crear buenos negocios y crecer como seres humanos ¡Dios los bendiga!

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]