AMSaFe aceptó la propuesta salarial. No habrá nuevos paros en las escuelas estatales

Los docentes públicos de la provincia nucleados en AMSaFe decidieron este miércoles aceptar la oferta salarial del gobierno santafesino, condicionada a la continuidad de la paritaria.

En concreto, la moción de aceptación obtuvo 17.452 votos. En tanto que la de rechazo recibió 14.442 votos en todas sus variantes, siendo las más votadas quienes proponían paros de 24 y 48 horas: 11.283 votos y la de 48 y 48, 2.342 votos. El total de votantes fue de 32.127 docentes.

La asamblea se concretó este miércoles de forma virtual tras tres días de votaciones en todas las escuelas de la provincia. Los docentes recurrieron a las urnas luego de que el gobierno santafesino y los representantes del gremio retomaran las negociaciones en el marco de la paritaria del sector, después de los tres días de paro realizados las últimas semanas en rechazo a la oferta salarial.

En la reunión del último lunes, plazo que había puesto AMSaFe, el Gobierno ratificó el aumento del 17% repartido en tres tramos, luego de descartar modificaciones en la propuesta que sí había sido aceptada por los demás sindicatos docentes y de la administración central. En tanto que propuso no descontar los días no trabajados por la medida de fuerza y continuar durante las próximas semanas los ítems no salariales que habían sido parte de los reclamos, con eje en el funcionamiento del Boleto Educativo Gratuito y las prestaciones del IAPOS.

Además, tras el encuentro del lunes, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, había informado que, en caso de que AMSaFe y AMET (el otro sindicato que no había firmado el acuerdo) acepten la nueva propuesta, se abonaría el incremento del 10% correspondiente al pasado mes de octubre por planilla complementaria el próximo martes 9 de noviembre.