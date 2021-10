El evento "Pulsar" se desarrolló exitosamente en Las Rosas

El pasado viernes 8 a las 10:00 horas se llevó a cabo el programa “Pulsar Santa Fe” en las instalaciones del Centro de Acción Familiar N° 8 (CAF). Durante el transcurso del mismo los niños, que en muchos casos no tienen la posibilidad de contar con dispositivos como PlayStation, pudieron gozar de juegos como FIFA 21, PES 21, League Of Legends, Rocket League, Clash Royale, NBA 2K, Y Just Dance.

En diálogo con el precandidato a concejal, Martín Blanco dijo que se sentía «muy contento como grupo de trabajo de hacer llegar los chicos esta posibilidad. Lo más grato del día fue ver esas caritas y el lindo momento en el que participamos todos juntos».

La entrada fue libre y gratuita, y para ingresar a la famosa canchita del “comedor” se debieron respetar las medidas de higiene y seguridad.

Mediante el feriado y sin el desarrollo de clases en las escuelas, los chicos se acercaron en gran cantidad. Además, sortearon tres celulares, dos tablets y remeras.