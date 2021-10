Armstrong: el Partido Justicialista presentó sus candidatos

En un acto realizado en su local partidario, el Justicialismo armstronense presentó este sábado la lista de candidatos para las elecciones del 14 de noviembre: Guillermo Marconi para la Intendencia y Luz Marina Fischer encabezando la nómina para Concejales.



La actividad contó con la presencia del Senador Departamental Guillermo Cornaglia, el Presidente del Concejo Municipal Augusto Fischer, Secretario de la UOM Daniel Martinez, dirigentes del partido y ex funcionarios locales como Fernando Fischer, Ruben Montapponi y Gerardo Pavicic, entre otros.

Marconi, en diálogo con Armstrong y Región aseguró que la unión del partido va a permitir un amplio triunfo en noviembre para “decirle basta” a la actual gestión Verdecchia. “Venimos de un retroceso de 12 años, por eso presentamos un nuevo proyecto de gobierno, con un plan que hemos desarrollado para llevar adelante en nuestra localidad”.

El candidato remarca tres ejes de gobierno como prioridad: Obra Pública, Seguridad y Salud. También expresó: “Tenemos que poner en marcha urgente un plan de viviendas y loteos, como también de cloacas, y pavimento, que es lo que mas necesitan los vecinos de barrios postergados”.

Por su parte Luz Marina Fischer, en su discurso de lanzamiento, resaltó la importancia de la participación en política de las “nuevas generaciones” y de funcionarios “más cerca de la gente”: “Tenemos un Intendente que se lo ve solamente en televisión o las redes sociales. Y cuando necesitas hablar con él tenes que pedir una audiencia que te la dan a dos meses, y te atiende el secretario del secretario del secretario. Esto con Guillermo Marconi no va a pasar”. Asimismo agregó que “las pocas obras que hacen las vemos en épocas de elecciones y encima las hacen mal. Esto tampoco va a pasar con Guillermo Marconi”.

La lista de candidatos a Concejales del Partido Justicialista, está conformada por: Luz Marina Fischer, Martín Jaime, Florencia Principe, Maria Laura Capparuccia, “Pelu” Lencina y Eduardo “pájaro” Pisani.

Consultados porque no hubo invitación a la prensa local, para el lanzamiento de tal evento, ambos candidatos expresaron que el acto fue muy íntimo, y no querían se desborde debido a los protocolos vigentes por covid 19, ávida cuenta de que el local partidario ubicado en calle Roldán y San Luis no cuenta con capacidad suficiente para recepcionar a demasiada gente.