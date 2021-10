Diferencial de precios: Chicago vs. Rosario

El Mercado de granos de referencia internacional, para soja y maíz, es Chicago, Estados Unidos, y sobre este mercado se reflejan las reacciones inmediatas del mercado, en respuesta a especulaciones, anuncios, proyecciones, pronósticos que afecten a la oferta y demanda de estos granos. El mercado local de granos, refleja tanto los movimientos del mercado de Chicago, como las especulaciones, anuncios, etc., que afecten al mercado local. Una de las diferencias entre el mercado de Chicago y el local, son los derechos de exportación, que resultan en un recorte del precio local, comparado al internacional, lo que agrega un condimento fijo al diferencial de precios entre estos dos mercados, no es el único elemento que causa diferencias, sino que también afecta la estacionalidad de cosecha de cada país entre otros. Veamos en qué diferencial de precios se encuentra la soja y el maíz argentino, respecto a Chicago, comparado a la historia reciente de precios altos en Argentina y el mundo.

* SOJA: Vemos en dos gráficos los precios históricos del mercado disponible en Chicago y Rosario. Se traza una línea en ambos, que marca U$S 450/TN en Chicago y U$S 350/TN en Rosario. Hay cinco aristas de precios altos en ambos gráficos, que enfocaremos para conocer en que diferencial de precios nos encontramos actualmente.

Se observa en el cuadro, que actualmente estamos en el menor nivel de diferencial de precios de la historia de precios altos, apenas U$S 109/TN de diferencia entre el precio de soja en Chicago, respecto al precio local en Rosario. Este diferencial es inferior al que podría ser si se descontaran retenciones, y se relaciona con la estacionalidad de cosecha, dado que Estados Unidos está en plena cosecha, y a nivel local estamos con poco saldo comercializable. No obstante, los diferenciales en enero y febrero observado en años anteriores con precios altos, siguen siendo superiores a este diferencial.

* MAÍZ: La línea trazada en maíz, para determinar momentos de precios altos, marca el mismo valor en ambos mercados, U$S 200/TN en Chicago y Rosario. Dada la diferencia en la proporción del precio FOB afectado a derechos de exportación, 33% en soja y 12% en maíz, el diferencial de precios entre ambos mercados es inferior, y en algunas ocasiones pasa a ser positivo para el maíz local.

Los precios máximos en Chicago y Rosario coinciden con momentos de estacionalidad alcista para Chicago, dado que, en junio-julio, mientras seguimos cosechando maíz, Estados Unidos, el principal productor y exportador de maíz, está atravesando el período crítico del maíz. Vemos que hubo precios máximos con diferenciales que superaron los U$S 100/TN, pero en 2016 y 2018 vemos que los picos de precios locales superaron al maíz en Chicago, vale recordar que, en estos años, el maíz no estaba grabado por derechos de exportación. Actualmente, el diferencial de U$S 9/TN, puede considerarse como mínimo, considerando 12% de derechos de exportación.

Conclusiones: En un contexto que sigue siendo de precios altos, vale la pena considerar que, el diferencial de precios en soja y maíz entre Chicago y Rosario es históricamente mínimo, y, dado que hay fuerzas internacionales que podrían presionar a bajas internacionales, es buen momento para preciar mercadería 20/21 sin precio, y aprovechar esta ventaja sobre Chicago.

Agradecimientos: A Salvador Di Stefano, por sus valiosos aportes, para sumar a mi análisis en general, y la inquietud de visualizar esta situación de diferenciales en particular. Muchas gracias por sumar profesionalismo y practicidad al mismo tiempo.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]